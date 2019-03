Virolaiset ja itävaltalaiset ampumahiihtäjät järkyttyivät hiihdon dopinguutisista – ”Se oli iso shokki, todella kamala päivä”

Ampumahiihto

pettynyt, shokeeraava, tympääntynyt... Siinä virolaisten ampumahiihtäjien ensimmäisiä reaktioita, kun he kuulivat kahden lupaavan maastohiihtäjän, Karel Tammjärven https://www.is.fi/haku/?query=karel+tammjarven ja Andreas Veerpalun https://www.is.fi/haku/?query=andreas+veerpalun myöntäneen veridopingin.– Ensimmäinen ajatus oli se, että tämä ei voi olla mahdollista. Kun he sitten tunnustivat, niin fiilis oli, että tämä on ”aika paha”, Östersundissa ampumahiihdon MM-kisoihin osallistuva Kalev Ermits https://www.is.fi/haku/?query=kalev+ermits pyöritteli päätään.Ermits on parina kesänä harjoitellutkin Tammjärven ja Veerpalun kanssa silloin tällöin. Se vain korosti hänen vaikutelmaansa, ettei kaksikon dopinginkäyttöä olisi voinut mitenkään uskoa.– Karelin tunsin vähän huonommin, mutta Andreasin kanssa olemme samanikäisiä. Olimme tuttuja mutta emme ystäviä, Ermits kuvailee.epäilee, että nyt ilmi tulleella kaksoiskäryllä on isot vaikutukset Viron hiihtourheiluun.– Tämä tietää vaikeita aikoja. Tukijat saattavat vetää rahansa pois, eikä uutta rahaa ole helppo löytää.– Ihmiset epäilevät urheilun puhtautta vielä pitkään. Menee 10–20 vuotta ennen kuin kansa alkaa jälleen uskoa hiihdon puhtauteen – ihan niin kuin teillä Suomessa, Ermits sanoo hyvin tietoisena Lahden MM-kisojen synkistä tapahtumista 2001.

Rene Zahkna https://www.is.fi/haku/?query=rene+zahkna lisää asiantilaa pahentavan se, että nyt tuli Viron hiihtohistorian toinen suuri dopingskandaali lyhyen ajan sisään. Sitä kansa ei hevillä unohda.– Ensimmäisellä kerralla lakimiehet pelastivat Andrus Veerpalun https://www.is.fi/haku/?query=andrus+veerpalun , mutta Virossa jokainen tietää, miten asiat oikeasti olivat. Virossa muistetaan Tammjärven ja Veerpalu nuoremman nimet vielä 40 vuoden kuluttuakin, Zahkna hymähtää.

Minkälaiset terveiset haluaisit sanoa Tammjärvelle ja Veerpalulle?

Muiden

– Ei minulla ole heille mitään sanottavaa. Juuri nyt en halua edes nähdä heitä!– En oikein ymmärrä, mikä sai heidät tekemään sen. Veerpalu oli oikeasti muutenkin lahjakas hiihtäjä ja oikein mukava kaveri, Zahkna ihmettelee.dopingtapaus oli iso isku Viron talviurheilulle, Johanna Talihärm https://www.is.fi/haku/?query=johanna+taliharm näkee siinä jotakin positiivistakin.– Hyvä, että he jäivät kiinni. Se oli hyvä osoitus, ettei vilunkipelille ole sijaa. Petturit jäävät aina kiinni, ennemmin tai myöhemmin, Talihärm sanoi.Talihärm myöntää olleensa shokissa, kun sai tiedon Tammjärven ja Veerpalun käryistä.– En saanut tietoa ihan tuoreeltaan. Kaveri oli lähettänyt minulle uutislinkin sillä välin, kun olin treenaamassa. En mitenkään osannut odottaa mitään tuollaista.Talihärm ei tuntenut hiihtokaksikkoa.– Olin nähnyt heidät vain olympialaissa, kun olimme yhdessä aamiaisella tai syömässä. Toki tiesin heidät, koska Viron joukkue talvikisoissa ei ole suuri.Talihärm painotti, että doping ei ole yksin Viron ongelma, niin kuin Seefeldin käryt osoittivat.– Viro oli siitä vyyhdestä vain yksi osa. Siitä huolimatta huijarit täytyy saada kiinni. Jaksan silti yhä uskoa puhtaaseen urheiluun, Talihärm sanoi.vastaillessa englanniksi Kalev Ermits puhui sujuvasti suomeksi. Ermits kävi Muonion hiihtolukion 2011–14 ja opiskeli samalla kokiksi. Sinä aikana suomen kieli tarttui hyvin.– Nyt suomeni alkaa jo vähän ruostua, kun en ole sitä paljon käyttänyt viiteen vuoteen, Ermits harmitteli.

Onko tullut tehtyä kokin töitä?

Itävaltalaiset ovat MM-kisoissa ilman urheilujohtajaa

