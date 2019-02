Ampumahiihto

Ampumahiihdon maailmancupin järjestäjillä kävi nolo moka Kanadassa – DDR:n lippu nostettiin salkoon

Canmoren maailmancupin kisan järjestäjiltä on jäänyt ilmeisesti huomaamatta Saksojen yhdistyminen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy