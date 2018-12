Sanna-Leena Perungan urheilu-ura päättyi kipuihin vain 28-vuotiaana – joutui panemaan elämänsä uusiksi myös kuusi vuotta sitten

Ampumahiihto

Sanna-Leena Perungan urheilu-ura päättyi kipuihin vain 28-vuotiaana – joutui panemaan elämänsä uusiksi myös ku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raskas päätös









Harkimo pyysi Iivo Niskasen taustalle