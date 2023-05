Ex-urheilija Sami Uotilaa syytetään taas rikoksesta

Ex-alppihiihtäjä Sami Uotila ihmettelee saamaansa rikossyytettä.

IS:n tietojen mukaan Sami Juhani Uotilaa, 46, syytetään jälleen rikoksesta.

Nyt häntä syytetään yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan.

Uotilalla on allaan 9 kuukauden ehdollinen vankeustuomio törkeästä ympäristön turmelemisesta, ja Uotilan saama syyte linkittyy tuohon oikeudenkäyntiin.

Uotila kertoo soittaneensa ympäristökeskuksen virkamiehelle noin viikkoa ennen oikeudenkäynnin alkua. Syyttäjä katsoo, että Uotila olisi puheillaan yrittänyt vaikuttaa virkamiehen sanomisiin rikosoikeudenkäynnissä.

Uotila kiistää tämän.

Hänen mukaansa oli tärkeää varmistaa, että virkamies muistaisi asiat oikein, koska syytteenalaisesta ympäristörikoksesta oli tuolloin kulunut jo viitisen vuotta. Uotila soitti puhelun syyskuussa 2020.

– Mä olin vielä etukäteen asianajajalta varmistanut, että voin soittaa. Se oli hyvin tärkeää, koska asia oli niin monta vuotta vanha siinä vaiheessa. Se oli meidän puolustukselle kaikkein tärkein asia, että hän puhuisi ja muistaisi totta.

– Toivoin, että hän puhuu totta. Käytiin hyvähenkinen keskustelu hänen kanssaan, eikä hänkään ole muuta väittänyt. Sen takia ihmettelen, että tämmöisestä asiasta joutuu käräjille, Uotila sanoo IS:lle.

Uotilaa uhkaa minimissään sakkorangaistus ja enintään vuoden vankeusrangaistus.

Uotila kiistää syyllistyneensä rikokseen.

– Tämä on todella ihmeellistä.

Uotilan saamaa syytettä käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa tiistaina.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi huhtikuussa 2021 antamassaan päätöksessään, että Uotila turmeli ympäristöä Vihti Ski Centerin rinnealueella. Uotila toimii hiihtokeskuksen toimitusjohtajana.

Vihti Skin rinnealueelle oli läjitetty vuosina 2015–2016 oikeuden mukaan noin 103 tonnia maa-ainesjätettä, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittivät sallitut raja-arvot. Maa-aine kuljetettiin Vihtiin kahdelta Espoossa sijainneelta rakennusalueelta.

Vihdin rinteet sijaitsevat Isolähteen vedenottamon suoja-alueella. Oikeuden mukaan teolla aiheutettiin alueen pohjaveteen mikrobipäästöjä.

Uotila on valittanut oikeuden päätöksestä Helsingin hovioikeuteen, jossa asia on yhä vireillä. Tämän oikeudenkäynnin on määrä alkaa elokuussa.

Uotila kuului Suomen maajoukkueeseen 1993–2007. Hänen päälajinsa alppihiihdossa oli suurpujottelu.