Tanja Poutiainen-Rinne kertoo, mitä hyvää koronavuosi toi perheelle – yksi joulutraditio oli silti pakko perua

Tanja Poutiainen-Rinne viettää lämmintä perhejoulua kotonaan Rovaniemellä.

– Kyllä minä olen jouluihminen, Tanja Poutiainen-Rinne hymyilee.

Tonttulakki on leikkisästi kallellaan entisen alppitähden kutreilla. Kemijoki virtaa tummana lumipeitteisten rantojen reunustamana. Aivan lähellä komeilee Rovaniemen maamerkki, Jätkänkynttilän silta.

Hieman kauempana Ounaskosken uimarannalla loistavat isot kuuset kauniisti kynttilöillä koristeltuna. Joulukaupunki antaa parastaan.

– Jos kerran pitää päättää olenko jouluihminen vai enkö? En kuitenkaan ole mikään fanaatikko.

– Joulu on perheen yhdessäolohetki, kiireetöntä ajanvietettä ja hyvää ruokaa.

Poutiaisen ja hänen aviomiehensä Vesa Rinteen kaksoset Samuel ja Silja ovat neljä ja puolivuotiaita.

Tanja Poutiainen-Rinne myöntää olevansa jouluihminen.­

– Lapset odottavat joulua valtavalla innolla. He ovat nyt parhaassa jouluiässä – ymmärtävät joulun merkityksen, mutta uskovat joulupukkiin kuin vuoreen. Nyt he tietävät, että pitää olla kiltisti, koska tontut kurkkivat ikkunoissa, Poutiainen kertoo.

– Olen ylpeä äitiydestäni. Nyt olen äiti ja yrittäjä. Lapset ovat urheilu-urani jälkeen suurin saavutus, hän painottaa.

Poutiaisen pitkä ja menestyksekäs ura huippu-urheilijana päättyi 2014. Hän laski maailmancupissa peräti 17 vuotta, 12 vuotta putkeen palkintopallille. Uran aikana joulunvietto oli varsin toisenlaista kuin nyt.

– Joulunaika oli lyhyt – olin kotona 22.–26.12., sillä jo 28. päivä odottivat maailmancupin kisat.

Nyt joulu on pidempi.

– Olemme koko perhe joulunpyhät lomalla ja lapset poissa päivähoidosta loppiaiseen asti.

Poutiaisen joulu on täynnä tuttuja perinteitä.

– Nyt oikeastaan voin toteuttaa niitä perinteitä, joita lapsuudenkodissani noudatettiin – kuusi, joka on tietenkin luonnonkuusi, koristellaan vasta aatonaattona ja se on sisällä loppiaiseen asti. Pahvitonttuja laitetaan ikkunoihin ja kynttilät luovat jouluista tunnelmaa, kun ulkona on mukavan lumista.

Nyt Poutiainen voi toteuttaa jouluperinteitä, joihin alppiuralla ei ollut aikaa.

– Olemme leiponeet pipareita lasten kanssa jo kahdesti ja joulutorttujakin teemme.

Lapset ovat rustailleet lahjatoivelistoja joulupukille.

– Ihan maltillisia toiveita, minulla ne aikoinaan paisuivat liian pitkiksi ja isän ja äidin piti jo toppuutella.

Jouluperinteisiin kuuluu myös joulupukin vierailu aattoiltana, mutta nyt korona katkaisee perinteen.

– Viime jouluna lapset istuivat jo arastellen pukin sylissä.

Tulevan joulun perhe viettää Rovaniemellä.

– Meillä on perinne, että joka toinen joulu vietetään Vesan lähisuvun kanssa ja joka toinen meillä Rovaniemellä.

Joulu merkitsee Tanja Poutiainen-Rinteelle rauhoittumista ja rentoutumista.­

Poutiaisen äiti tulee joulun viettoon, ja kaksi veljeä lapsineen. Mummulla on yhteensä kuusi lastenlasta.

Myös K-Autossa Volkswagenin maahantuonnissa myyntipäällikkönä työskentelevällä Vesalla on kaksi siskoa.

– Arki on niin hektistä, että harvoin suku kokoontuu. Joulu on ihana juhla, kun suku kokoontuu yhteen. Minulle tärkein jouluperinne on juuri suvun kokoontuminen.

Korona ei rokota joulua pukin käyntiä enempää, koska perhe olisi muutenkin ollut joulunvietossa ”Rovaniemen vuorolla.”

Aina positiivisesti asioihin suhtautuva Poutiainen näkee koronassa myös hyvää.

– Onhan tämä lapsiperheille tuonut hyvääkin. Vanhemmat saavat olla enemmän yhdessä kotona lasten kanssa. Vesakin tekee etätöitä, eikä normaaleja reissuja Vantaalle pääkonttorille ole. Viikonloput olemme kokonaan lasten kanssa yhdessä ja esimerkiksi ulkoillaan paljon.

Poutiainen on huomannut etätyöskentelyssä paljon hyviä puolia.

– Jossakin määrin se lisää tehokkuutta, eikä jatkossakaan yhden palaverin takia lennetä Helsinkiin.

Kohta Comeback Centerin toimitusjohtajan kiireet hellittävät ja joululoma alkaa. Toki Tanjan perhe on jo laskeutunut joulutunnelmaan. Taustalla vilahtaa Silja tonttulakissaan. Kaikki on valmista – joulu voi tulla Rovaniemen Pullinrantaan.

Poutiainen-Rinne perusti Comeback Centerin yhdessä Lapin Liikuntaklinikan kanssa syyskuussa 2019.

Urheiluvammojen intensiivikuntoutukseen keskittyvä yritys toimii yhteistyössä Lapin Liikuntaklinikan kanssa Rovaniemen Ounasvaaralla Santasportin yhteydessä.

Vesa Rinne ja Tanja Poutiainen-Rinne edustivat Urheilugaalassa 2019.­

– Toiminta on moniammatillista. Asiakasta hoitaa samaan aikaan lääkäreitä, fysioterapeutteja, valmentajia ja minä entisenä huippu-urheilijana, Poutiainen kertoo.

– Tarjoamme palvelujamme kaikille, mutta olemme profiloituneet kuntoutuksessa huippu-urheilijoiden kautta, sillä meillä on huippu-urheilusta paljon kokemusta ja osaamista. Näin ollen myös ei-huippu-urheileva asiakas saa huippukuntoutusta.

Hoidot tapahtuvat intensiivijaksoina, joiden aikana päivässä suoritetaan useita harjoitteita.

– Tarjoamme mm. fysioterapiaa, allasterapiaa, lymfaterapiaa, sekä voimaharjoittelua ja tasapaino-koordinaatioharjoittelua ja niin edelleen. Mitä vain tarvitaan.

Puitteet Santaportilla ovat loistavat.

– Esimerkiksi kuntosali, telinevoimistelu, tatami, Ounasvaaran polut ja maastot, toimitusjohtaja luettelee.

Tavoitteena on myös vammojen ennaltaehkäisy.

– Loukkaantuneella on aikaa, kun oma laji on tauolla, Poutiainen huomauttaa.

– Mottomme on: urheilijalla on mahdollisuus palata vahvempana takaisin.

Comeback Center on saanut jo tunnettuja huippu-urheilijoita asiakkaakseen, kuten esimerkiksi Kärppien puolustajan Taneli Ronkaisen.

– Taneli kävi meillä useamman jakson kevättalven ja -kesän aikana ja tuli siihen kuntoon, että pelaa nyt isoja minuutteja liigassa. Kuntoutumassa ovat olleet aiemmin myös jo uransa lopettanut hiihtäjä Martti Jylhä ja lumilautailija Matti Suur-Hamari.

Poutiainen luottaa yrityksessään lappilaiseen osaamiseen laajasti.

– Myös kotisivumme on tehnyt rovaniemeläinen digi- ja mainostoimisto Höyry.

– Olen ylpeä lappilaisuudestani. Aikanaan lähdin täältä maailmaa valloittamaan ja olen palannut tänne. Rovaniemellä minulla on koti ja työ.

Yrityksellä on menossa ensimmäinen tilikausi, eikä tilinpäätöstä ole vielä tehty.

– Liikevaihto pyörii muutamassa kymmenessätuhannessa eurossa, toimitusjohtaja arvelee.

Henkilöstöä on 15, jotka työskentelevät myös Liikuntaklinikalla ja ovat usein eri maajoukkueiden mukana.

– Hinta muotoutuu aina yksilöllisen ohjelman mukaan. Jokainen ohjelma sisältää myös yksilöllisesti laaditun kotiharjoitusohjelman jakson jälkeen. Tuntihinnaksi muodostuu noin 100–150 euroa, Poutiainen arvioi.