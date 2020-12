Alppisensaatio Rosa Pohjolainen, 17, nousi kertarysäyksellä julkisuuteen – jättiyllätyksen vaikutus näkyi heti somessa

Rosa Pohjolainen on 17-vuotias urheilijalupaus, joka on jo saanut ajokortinkin.

Millainen on 17-vuotias nuorukainen, jonka elämässä tapahtuu valtava muutos yhden sunnuntai-iltapäivän aikana?

Rosa Pohjolainen oli vielä noin viikko sitten vain pienen piirin tuntema nimi. Nyt hänelle satelee haastattelupyyntöjä yhtenään.

– En sano, että onnistuminen olisi vaikuttanut minuun mitenkään. Nyt tulee paljon pyyntöjä ja sanon vain: okei! Pohjolainen sanoo.

Hän sijoittui Levillä maailmancupin osakilpailussa 27:nneksi, mikä toi uran ensimmäiset mc-pisteet.

Se oli melkoinen paukku vasta kolmatta kertaa maailmancupissa kilpailleelta hyvinkääläiseltä. Suomalainen lajilegenda Kalle Palander itki Ylen studiossa. Eri tiedotusvälineet hehkuttivat. Julkisuusmäärä muuttui räjähdysmäisesti, mutta nuorukaisen päätä se ei saanut pyörälle.

Rosa Pohjolainen laski maailmancupin pistesijalle Levillä.­

– Valmentajalta tuli hyvää palautetta, mutta tietysti hänkin sanoi, että vielä on pitkä matka. Yksi steppi on nyt saavutettu. Ihan hauskaa, mutta ei se minun tekemisiini vaikuta, iloinen Pohjolainen sanoo.

Ehkä konkreettisin muutos tapahtui sosiaalisessa mediassa.

– Aikaisemmin minulla oli seuraajia tuhat. Nyt niitä on 2 000. Jengi on laittanut paljon onnitteluviestejä.

Haastattelupaikkana on Sveitsi. Hyvinkään Sveitsi.

Mielikuva rosoisista Alpeista ja keskieurooppalaisesta lumenkimalluksesta kaikkoaa marraskuussa Uudellamaalla nopeasti. On harmaata. Melkein sataa. Rinteen alla näkyy pienen pieni lumilaikku, jota henkilökunta möyhentää.

Lunta näkyvissä! Rosa Pohjolainen ei kuitenkaan pääse laskemaan kotirinteessään Hyvinkään Sveitsissä.­

Henkilökunta tervehtii urheilijaa iloisesti, vaikka nyt sukset ovat kotona.

Täältäkö tulee alppihiihtäjiä maailmancupin kilpailun pistesijoille?

No, yksi on tullut, ja tämä on Pohjolaisen kotirinne. Juuri täällä hän on viettänyt lukemattomia tunteja jo lapsena, noussut ylös ja laskenut alas. Nopea kierto. Paljon toistoja.

– Tämä on Etelä-Suomen paras rinne. Joku keskieurooppalainen voisi tietysti olla täällä ihmeissään. Itse laskin täällä pienenä joka päivä, Pohjolainen sanoo.

Sveitsi on toista talvea putkeen lumeton.

Pohjolainen kertoo olleensa ensimmäistä kertaa suksilla kaksi- tai kolmevuotiaana Pyhätunturilla Kemijärvellä. Sveitsin rinne tuli tutuksi Pohjolaiselle myöhemmin.

Hän kokeili muiden lasten tavoin eri harrastuksia, mutta alppihiihto valikoitui ykköseksi.

Vauhtilaji huomioiden: oletko myös pikkuisen rämäpää?

Pohjolainen miettii hetken.

– Ehkä olen vähän rämäpää... mutta eikö kaikissa lajeissa pidä olla hieman rämäpää, jos aikoo huipulle! hän sanoo.

Rosa Pohjolainen on iloinen ja reipas urheilijanuori, joka rakastaa alppihiihtoa.­

Nyt hän rakentaa urheilu-uraa ja opiskelee hyvinkääläisen koulun oppilaana.

– Käyn Sveitsin lukion urheilulinjaa. Kun kerroin meneväni Sveitsin lukioon, aluksi jengi oli että mitä! Pohjolainen muistelee huvittuneena nimen herättämiä ajatuksia.

– Tarkoitus olisi käydä lukio neljään vuoteen. Nyt on toinen vuosi menossa. Lukio on tosi joustava. Olen toki itsekin sellainen iloinen ja reipas oppilas.

Hän opiskelee paljon etänä, koska rakas alppihiihto vie häntä myös paljon kauemmaksi kuin Hyvinkään Sveitsiin.

Ulkomailla päivät kuluvat rinteissä, minkä jälkeen odottavat fysiikkatreenit ja koulutyöt.

– Kyllä minulla välillä on koti-ikävä. On ihanaa aina reissun jälkeen päästä kotiin. Tällainen elämä sopii minulle. Täällä kotona on oma elämänsä ja alppikuplassa omansa, Pohjolainen sanoo.

Uran kolmannessa maailmancupin startissa tuli ensimmäinen pistesija. Rosa Pohjolainen toivoo saavansa paljon uusia mahdollisuuksia.­

Kun Pohjolaiselta kysyy hänen esikuvaansa alppihiihdosta, vastaus tulee loogisesti.

– Mikaela Shiffrin. Hän pääsi nuorena huipulle, Pohjolainen sanoo.

Shiffrin, nyt 25, voitti ensimmäisen mc-kilpailunsa 17-vuotiaana (2012) ja ensimmäisen olympiakultansa 18-vuotiaana (2014).

Pohjolainen on syntynyt 2003, joten muistopintaa yhdysvaltalaisen menestykseen löytyy.

Vertailuksi: suomalaisista alppilegendoista Tanja Poutiainen saavutti suurpujottelun olympiahopeaa 2006 ja Palander pujottelun maailmanmestaruuden 1999.

Koronavirus ei ole vielä toistaiseksi vaikuttanut Pohjolaisen kalenteriin paljon, mutta urheilija tietää alkaneen kauden ympärillä olevan paljon epävarmuutta.

Suomalaislupauksen on tarkoitus kilpailla vielä tänä vuonna Itävallassa ja Italiassa.

Levillä tuli onnistuminen pujottelussa, mutta Pohjolainen ei ole vain yhden alppilajin taitaja.

Hän sijoittui esimerkiksi nuorten olympialaisissa suurpujottelun kakkoseksi. Nuorten kisoista on tullut kelpo sijoituksia alppiyhdistetystä ja pujottelusta.

– Tykkään kaikista! Olisi tylsää, jos kaikki olisi koko ajan samaa.

Kävely Sveitsin hiihtokeskuksen huipulle saa haastattelijan puuskuttamaan, mutta Pohjolaisen kasvoilta hymy ei hyydy.

– Tuossa vedetään mäkijuoksuharjoituksia. Hyvä paikka, hän sanoo iloisena ja osoittaa jyrkkää rinnettä.

Kesäisin hän viihtyy myös tasaisella. Hän kertoo viettävänsä aikaa perheensä kanssa golfkentällä. Hermot eivät pala viheriöllä.

– Olen niin huono, ettei harmita, hän sanoo ja nauraa.

Hyvinkään Slalomseura Sukkulaa edustava Rosa Pohjolainen matkustaa paljon, mutta se ei ole haitannut koulunkäyntiä.­

Tämän kauden alppihiihtotavoitteet tuntuvat selkeiltä.

– Haluan päästä laskemaan Euroopan cupissa. Tietysti toivon myös lisää maailmancupin startteja.

Ennen niitä startteja starttaa Pohjolaisen auto. Nuori urheilija lähtee hiihtokeskuksesta autolla ajaen. Hän on saanut poikkeusluvan ajokorttiin ennen täysi-ikäistymistään.

Portit eivät kolisseet opiskeluvaiheessa.

– Inssi meni ekalla, Pohjolainen sanoo iloisena.