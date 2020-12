Hiihtoturistit bilettivät villisti Levillä, koronatartuntoja tuli rypäs – näin ravintoloitsija kommentoi viikonlopun menoa

Levin alueen ravintoloista lähti useita koronatartuntoja alppihiihdon maailmancupkisojen viikonloppuna.

Levin yöelämässä Kittilässä juhlittiin alppikisaviikonloppuna 20.–22. marraskuuta kuin koronaviruksesta ei olisi tietoakaan.

Mukana ravintolailloissa nähtiin IS:n silminnäkijähaastatteluiden perusteella monia julkkiksiakin.

Levin Bar Ihkussa ollut väenpaljous yllätti ravintolassa sunnuntai-iltaa 22. marraskuuta viettäneen satakuntalaisen naisen.

– Alakerta ei ollut auki, ja yhdessä kerroksessa oli paljon porukkaa. Siellä esimerkiksi laulettiin karaokea. Mikrofonit desinfioitiin aina. Niiden suojaus oli ainoa asia, joka viittasi koronaan. Muuten se oli kuin normaali baari-ilta, nainen kertoi.

Hänelle ei tullut oireita matkalta.

Yksi viikonlopun suosikkipaikoista oli Levin keskustassa sijaitseva Bar Ihku, joka julkaisi tiistaina tiedotteen. Siinä kerrottiin ravintolan alakerran olleen avoinna sekä perjantaina 20. että lauantaina 21. päivä jo kello 15 alkaen.

Ravintolan mukaan suojaustoimenpiteet olivat asianmukaiset.

Henkilökunnalla oli maskit ja se piti etäisyyttä asiakkaisiin. Lisäksi ravintolan mukaan tiloissa oli useita kirjallisia huomautuksia käsihygieniasta ja etäisyydestä, minkä lisäksi karaokejuontaja muistutti huomioon otettavista asioista säännöllisesti äänentoistojärjestelmän kautta.

Itäsuomalainen mieshenkilö kertoi vierailleensa Bar Ihkussa alppikisaviikonloppuna.

Hän kävi kyseisessä ravintolassa useana iltana ja viihtyi siellä aina pitkään.

– Baari oli aivan täynnä. Kysyin, että miten se on mahdollista. Vastaus oli, että sisällä on puolet ravintolan maksimimäärästä. No, alakerta oli suljettu ja ne puolet oli tungettu kaikki yläkertaan, mies kertoi IS:lle.

Ihkun mukaan alakerta oli avoinna perjantaina ja lauantaina. Ravintola tiedotti, että sisään otettiin maksimissaan 168 henkilöä, mikä on noin 75 prosenttia baarin kapasiteetista.

Ihkun mukaan asiakasmäärää kontrolloitiin laskemalla ovella ja järjestyksenvalvojat olivat paikalla läpi iltojen. Ihku muistutti, että Lapin alueen rajoituksissa asiakasmäärää ei ole rajattu, mutta kaikille kävijöille pitää pystyä osoittamaan istumapaikka.

Itäsuomalainen mies näki myös ravintolassa julkkiksia, mm. motocrossin entisen maailmanmestarin Pekka Vehkosen. IS:n haastattelema mies mainitsi myös muita suomalaisia julkisuuden henkilöitä.

Miehen mukaan Levillä kisaviikonloppuna oli yleisesti suhteellisen rauhallista. Hän kertoo käyneensä hiihtokeskuksessa useita kertoja.

– Ei olisi päivisin edes tiennyt (ihmismäärän perusteella), että on kisaviikonloppu. Iltaisin sitten väki pakkautui samoihin ravintoloihin.

Mies kertoo saaneensa matkaltaan flunssan oireita ja käyneensä koronatestissä, jonka tulos oli negatiivinen. Hän pysyttelee silti edelleen eristyksissä.

Ihku tiedotti, että ravintolassa oli aikaisempien vuosien Levin MC-viikonloppuihin nähden alle puolet normaalista asiakasmäärästä 19.–21.11. aikana.

Voit lukea koko Ihkun tiedotteen ravintolaketjun verkkosivuilta.

Levin ravintoloista lähteneitä koronatartuntoja on nyt todettu ainakin 12, kertoi IS:lle infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä tiistaina.

Broas sanoi aiemmin Ylelle, että kisaviikonloppuna erityisesti Ravintola Narranissa, Bar Ihkussa tai Pub Hölmölässä olleiden on syytä hakeutua koronatesteihin pienistäkin oireista.

Ravintola Narranin omistaja Muharrem Dincer kertoi IS:lle, ettei hänen paikkansa pullistellut väkeä alppiviikonloppuna.

– Meillä on monta työntekijää lomautettu. Siksi otimme sisään vain noin 50 henkeä. Turvavälejä pyrittiin noudattamaan, hän sanoi.

Hänen mukaansa normaaliviikonloppuina, ennen koronaa, paikassa on voinut olla useita satoja asiakkaita kerralla.

Omistajan mukaan ravintolan yökerho oli kiinni kisaviikonloppuna. Auki olleessa karaokebaarissa laulettiin.

– Käytössä oli koko ajan kolme mikrofonia. Seuraava laulaja sai aina uuden, Dincer sanoi ja kertoi mikrofoneja desinfioidun käyttökertojen välissä.