Nuori suomalaissensaatio Rosa Pohjolainen säväytti Levin maailmancupissa – tarttuu nyt koulutehtäviin: ”Oliko meillä koeviikko kohta?”

17-vuotias Rosa Pohjolainen oli viikonlopun sensaatio alppihiihdon maailmancupin kisoissa Levillä.

Ei siinä kauan nokka tuhissut. Rosa Pohjolainen starttasi sunnuntaina vasta uransa kolmanteen maailmancupin kilpailuun ja löysi päivän päätteeksi itsensä cupin pistetilastosta.

17-vuotias laskija oli suomalaissensaatio Levillä. Tulevaisuuden nimi osoitti kylmäpäisyyttä ja asennetta lauantain ulosajonsa jälkeen.

Sunnuntain kisan ensimmäisen laskun jälkeen Pohjolainen komeili tulosluettelossa sijalla 14.

Toisessa laskussa sattunut virhe pudotti hänet sijalle 27, mutta se ei riemua vähentänyt.

– Ylhäällä sattui pieni haparointi. Hetki siinä aina menee, että mitäs nyt. Vaikea lähteä uusiksi siitä vetämään, mutta virheitä sattuu. Eikä haittaa! Toinen lasku ei ollut optimaalinen, mutta silti aivan huippufiilis, kotimatkalta tavoitettu Pohjolainen kertoi.

17-vuotias Pohjolainen on matkalla maailman huipulle lajissaan.­

Hyvinkääläinen kertoi onnistuneensa nollaamaan lauantain ulosajon harmituksen. Se siivitti hänet sunnuntaina hyvään suoritukseen. Pohjolainen uskalsi unelmoida pisteistä, vaikka olikin ennen kisaviikonloppua omien sanojensa mukaan ”realistinen”.

– Jätin (lauantain) taakse ja katsoin eteenpäin. Uusi päivä ja päätin lähteä ennakkoluulottomasti vaan menemään. Näköjään tuotti tulosta. Nyt on ehdottomasti tosi hyvä fiilis. Ekat pisteet vasta kolmannessa startissa. Tosi hyvät fiilikset, Pohjolainen painotti vielä erikseen.

Kilpailun jälkeisen euforian jälkeen edessä on nopeahko laskeutuminen maan pinnalle. Viimeiset kolme viikkoa Levillä viettänyt Pohjolainen aloitti matkanteon takaisin kohti Hyvinkäätä, jossa odottavat lukio-opinnot.

Toisen vuoden lukiolaisella riittää vielä töitä koulun penkillä. Hän pystyi pohjoisen leirin aikana yhdistämään koulun ja laskemisen.

– Levillä ensimmäisen parin viikon ajan koulutehtävien tekeminen onnistui ihan hyvin, mutta kun kisat lähestyivät, jäiväthän ne vähän kakkoseksi siinä. Vähän on tehtäviä rästissä, mutta eiköhän ne hoidu tässä. Ihan ei ensimmäisenä eilen illalla napannut alkaa tehdä tehtäviä, Pohjolainen sanoo ja naurahtaa perään.

– Olikohan meillä koeviikko meneillään kohta? hän pohtii perään.

Koulutehtävien tekoon jää Levin jälkeen jonkin verran aikaa, ennen kuin katseet kääntyvät Euroopan cupin kilpailuihin loppuvuoden aikana. Joulun jälkeen jatkuu pujottelun maailmancup Itävallassa.

Pohjolainen oli ensimmäisen suksilla jo kaksivuotiaana, ja ensimmäiset kilpailut hän laski yhdeksän vanhana.

Levin viikonlopun tulokset antavat Pohjolaiselle lisää uskoa siihen, että hän voi aikanaan nousta aivan lajin terävimmälle huipulle.

– Into tekemiseen on kova. Oikeasti haluan tätä – halu on niin kova. Nautin laskemisesta. Miksei tekisi jotain sellaista, mistä nauttii?