Tanja Poutiainen-Rinne riemastui Rosa Pohjolaisen sensaatiosuorituksesta – tämä kyky erottaa 17-vuotiaan lahjakkuuden joukosta

Rosa Pohjolaisen kypsyys teki vaikutuksen Tanja Poutiainen-Rinteeseen. Hän onnistui nollaamaan lauantain ulosajon.

Levin maailmancup-viikonloppuna saatiin pitkästä aikaa aihetta suomalaisjuhlaan. 17-vuotias Rosa Pohjolainen laski upeasti maailmancupin pisteille, kun hän oli 27:s naisten pujottelussa.

Ensimmäisen laskun jälkeen Pohjolainen oli hurjassa vireessä ja komeili tulosluettelossa sijalla 14. Pieni virhe toisessa laskussa rokotti sijoitusta alemmaksi.

Nuori laskija väläytti vauhtiaan jo lauantaina, mutta kisa päättyi ulosajoon. Sunnuntaina meni nappiin. Levillä laskuja seurannut suomalaisen alppihiihdon legenda Tanja Poutiainen-Rinne riemastui Pohjolaisen viikonlopun suorituksista.

– Lauantai ja koko viikonloppu tulivat positiivisena yllätyksenä. Jo eilinen oli upea suoritus. Se, että hän nosti vielä tasoaan eilisen ulosajon jälkeen, en olisi tällaista kokonaissuoritusta osannut odottaa, puhelimitse tavoitettu Poutiainen-Rinne iloitsi sunnuntaina.

Rosa Pohjolainen onnistui Levillä erinomaisesti.­

Torinon olympiahopeamitalisti oli paikalla kenttäkommentaattorin tehtävissä. Hän kommentoi laskuja paikan päällä olleelle yleisölle. Poutiaisella oli siis todellinen aitiopaikka seurata sensaatiolaskijan otteita.

– Rosan asenne on aivan loistava, samoin tapa, miten hän lähtee kisaan. Hän on erinomainen kisapersoona. Hän pääsee omaan huippusuoritukseensa kisassa. Se ei todellakaan ole helppoa. Taitolajeissa, jotka ovat tosi herkkiä, asiat ovat pienestä kiinni. Kyky tuoda huippusuoritus harjoituksista kisaan on kova suoritus, alppihiihtolegenda eritteli Pohjolaisen henkistä kovuutta.

– Laskuista näki heti lähtöportista asti, että nyt mennään eikä meinata. Hän laski todella kypsästi – huikean hyvin loivalla, mutta osasi vaihtaa jyrkälläkin rytmin, eikä yliyrittänyt. Silloin ulosajo olisi ollut mahdollinen. Nyt nähtiin vahva, hyvä perustekeminen ja hyvä kilpailija.

Poutiainen-Rinteen mukaan lähiaikojen ohjelma on optimaalinen Pohjolaisen kannalta. Seuraava maailmancupin pujottelukilpailu järjestetään vasta joulun jälkeen Semmeringissä Itävallassa. Sitä ennen edessä on Euroopan cupin laskuja – erinomainen tapa saada lisää kokemusta.

– Semmering on varmasti hänen ohjelmassaan, mutta sitä ennen on hyvä laskea muita kilpailuja. Euroopan cup on tosi tärkeä, kun kokemusta ei ole vielä paljoa. Nyt edessä on ensin pieni breikki, kun alla on pitkä valmistautuminen ja kotikisan tuoma ylimääräinen huomio.

Poutiainen-Rinne muistuttaa myös, miten suuri arvo uudella suomalaiskasvolla maailmancupin pisteillä on. Hänen, Kalle Palanderin ja kumppanien menestysvuosien jälkeen tulokset ovat olleet laihempia.

– Tämä on tärkeä asia Suomen alppihiihdolle ja naisten maajoukkueelle. Maajoukkueessa Riikka Honkanen ja Erika Pykäläinen saavat varmasti myös lisäpotkua tästä. Optimitilanne olisi, jos tästä syntyisi positiivinen lumipalloefekti, että naiset keskenään tsemppaisivat toisiaan eteenpäin.