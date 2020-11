Isän yllättävä kuolema ja koronapandemia pakottivat Mikaela Shiffrinin pitkälle tauolle – palaa kisarinteeseen Levillä

Mikaela Shiffrin on käynyt läpi erittäin raskaan vuoden.

Alppitähti Mikaela Shiffrin on käsitellyt paljon surua 13 viime kuukauden aikana. Hänen isoäitinsä kuoli viime vuoden lokakuussa ja isä viime helmikuussa.

Jeff Shiffrin joutui kotonaan onnettomuuteen, jossa hän loukkaantui kohtalokkaasti. Euroopassa kilpailemassa ollut Mikaela ehti palata kotimaahansa sairaalavuoteen äärelle jättämään jäähyväiset 65-vuotiaalle isälleen.

– On tuntunut tasaisesti siltä kuin aallot olisivat iskeneet minun ja perheeni yli. Tuntuu kuin ei saisi riittävästi ilmaa pysyäkseen elossa. Tiedän, että on ihmisiä, jotka käyvät läpi vielä pahempia asioita kuin minä käyn. Niinpä kyse on kiitollisuudesta sille, mitä kaikkea vielä on, Mikaela Shiffrin sanoi olympicchannel.comin haastattelussa.

Suru koetteli alppitähden motivaatiota. Tulevaisuus näytti hyvin utuiselta, mutta aika on parantanut haavoja hiljalleen.

– Motivaationi palata lajiin on vahvistunut. En halua lopettaa uraani urheilijana, joka lähti lajista perhetragedian takia, Shiffrin sanoi.

25-vuotias yhdysvaltalainen on kärsinyt myös selkävammasta, mutta on päässyt mukaan viikonlopuksi Leville maailmancupin pujottelukilpailuihin.

Hän on ollut kilpailematta viime tammikuusta asti. Isän kuolema ja myöhemmin koronapandemia pilasivat alkuperäiset suunnitelmat.

Mikaela Shiffrin kuvattuna Itävallassa viime tammikuussa.­

Shiffrin on kertonut useissa eri haastatteluissa siitä, kuinka koettelemukset muuttivat hänen näkökulmaansa asioihin. Asiat, joista hän saattoi aikaisemmin kantaa suurtakin huolta, asettuvat nyt oikeisiin mittasuhteisiin.

Rinteissä on tullut menestystä jo tähän mennessä hämmästyttävän paljon. Shiffrin on voittanut kaksi olympiakultaa ja viisi maailmanmestaruutta. Kultamitaleista viisi on tullut pujottelussa.

Maailmancupin kokonaiskilpailun hän on voittanut kolmesti.

Mikaela Shiffrin vauhdissa Italiassa viime tammikuussa.­

Shiffrin on laskenut ykköseksi maailmancupin pujottelukisoissa Levillä aikaisemmin neljästi.

Erikoisuutena Levillä on ollut palkintoporo, jonka voittaja on saanut nimetä.

Shiffrin on antanut voittoporoille nimiksi Rudolph, Sven, herra Gru ja viimeksi Ingemar. Viimeisimmän hän nimesi alppitähti Ingemar Stenmarkin kunniaksi.

Ruotsalainen Stenmark voitti urallaan yhteensä 86 maailmancupin osakilpailua. Shiffriniltä löytyy viikonloppuun lähdettäessä 66 ykkössijaa.

Yle näyttää Levin maailmancupin pujottelukisat lauantaina ja sunnuntaina. Molempina päivinä TV2:ssa ensimmäiset laskut klo 11.10 ja toiset klo 14.10.