Kalle Palanderin alkoholinkäyttö järkytti Pippa Laukkaa – tv-kameroiden sammuttua suksi alkoi lipsua: ”Maistuu, maistuu”

Kalle Palanderin elämäntaparemontti ei ole täysin pitänyt Olet mitä syöt -ohjelman jälkeen.

Entinen alppihiihtosuuruus Kalle Palander osallistui kesällä MTV:llä esitettävään, lääkäri Pippa Laukan vetämään Olet mitä syöt -ohjelmaan.

Palander, 43, otti kuvauksien aikana itseään niskasta kiinni ja pudotti kahdeksan viikon aikana painoaan alun 94,6:sta yhdeksän kiloa.

Komeasta suorituksestaan huolimatta Palander kertoi jo tuolloin lipsuneensa hieman suunnitelmista.

Nyt päätöspunnituksesta on ehtinyt kulua lähemmäs kolme kuukautta. Onko alppitähden elämäntaparemontti pitänyt?

– Ei ole, Palander ilmoittaa kiertelemättä.

– Ei se ihan sillä mallilla ole pysynyt kuin siinä kuvausten lopussa elokuun puolivälissä. Painoa on tullut muutama kilo lisää. En ole puntarilla käynyt, mutta neljä viisi kiloa varmaan. Ihan kaikkia säädöksiä ei ole tullut noudatettua.

Heti tv-ohjelman kuvausten alkajaisiksi Palander sai Laukalta läksytyksen runsaaksi äityneestä alkoholinkäytöstään. Tissuttelusta oli tullut tapa, ja entisen huippu-urheilijan jääkaappi pursuili olut- ja lonkerotölkkejä.

Tuolloin hän paransi tapojaan, mutta syyspimeillä itsehillintä on ollut taas koetuksella.

– No joo, maistuu, maistuu, Palander myöntää.

– Ei nyt ihan siihen malliin kuin keväällä. Silloin korona-ajan alussa se oli ihan karmeaa. Siinä ei ollut järjen häivää. Siihen nähden nyt on hyvin pientä.

Laukkaa järkyttivät taannoin myös Palanderin pakastimesta paljastuneet kymmenkunta pakastepizzaa. Pakasteherkustaan Palander ei ole luopunut.

– Viimeksi eilen söin.

Tältä Palander näytti Olet mitä syöt -ohjelman kuvausten alkaessa.­

Takapakistaan huolimatta Palander kokee, että tv-ohjelmaan osallistuminen oli hyvä ratkaisu, ja siitä on jäänyt oppeja käteen.

– On todella paljon. Se oli helvetin ok. Oli hyvä, että lähdin.

– Olin päättänyt jo keväällä, etten tee enää muita kuin kommentaattorin hommia televisioon. En lähde enää mihinkään ohjelmaan, mihin kysytään. No sitten tuli ehdotus, että tällainen juttu olisi. Ajattelin, että no perkele, tämähän tulee aika hyvään kohtaan, Palander sanoo ja kertoo painonsa kivunneen keväällä jo 98,5 kiloa.

Vaikka kiloja on syksyn mittaan taas kertynyt, Palander ei myönnä stressaavansa asiasta.

– Ei minulla mitään paniikkia ole. Kunhan nyt saan pidettyä painon tässä vähän alle ysikympissä, niin se riittää minulle. Ja ettei olisi naama niin turvoksissa, kun joudun kuitenkin Urheilustudiossa televisiossakin olemaan.

– Kyllähän se helpompaa olisi olla tipattomalla, mutta ei se minulle sovi tällä hetkellä ainakaan.

Töitä lumimiehenä

Palander on pyörittänyt jo useiden vuosien ajan hotellia kartanoalueellaan Itä-Virossa. Hotelli on auki vain kesäisin.

– Vähän yli kuukausi sitten laitettiin kiinni. Olimme ajatelleet, että ottaisimme metsästysporukoita nyt syksylle, mutta kun tilanne on mikä on, niin vähän nihkeästi matkailijoita on liikenteessä.

– Kesä oli hyvä. Mutta Riina-Maija tietää paremmin. Minähän vain hengailen tässä sivussa ja teen kaikkea muuta hommaa.

Päätyökseen Palander toimii nyt lumensäilöntään erikoistuneessa yrityksessä myyntijohtajana.

– Olin hetken aikaa lomautettuna, mutta duunit alkoivat taas tuossa puolitoista kuukautta sitten.

– Teemme säilölunta, mitä säilötään kesän yli ja jolla saadaan ladut ja rinteet auki.

Monitoimimies nähdään myös talven mittaan televisiossa, jossa hän jatkaa Ylen talviurheilulähetysten asiantuntijatiimissä.

– Se on helvetin hienoa hommaa. Saan olla oman lajin parissa, Palander kertoo innostuneena.

– Ja täytyy sanoa, että työporukka on tosi kiva. Muiden asiantuntijoiden kanssa on kiva puhua laajemminkin muistakin lajeista.