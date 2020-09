Lindsey Vonn hermostui NHL-tähden provosoinnista – kihlapari ajautui kipakkaan väittelyyn: ”Vihaan sitä sanaa”

Lindsey Vonn ja P.K. Subban keskustelivat podcastissa suhteestaan, tulevaisuudestaan ja asioista, jotka ärsyttävät alppihiihtolegendaa.

Entinen alppihiihtäjä Lindsey Vonn oli hiljattain vieraana kihlattunsa, NHL-tähti P.K. Subbanin huippusuositussa Ugly Duck -podcastissa – ja väittelyksihän pariskunnan juttutuokio meni.

New Jersey Devilsin tähtipuolustaja tiedusteli provosoivaan sävyyn Vonnilta, miltä tästä tuntuu olla niin sanottu WAG, joka on halventava ilmaus menestyneiden miesurheilijoiden vaimoista ja tyttöystävistä (wives and girlfriends).

Lyhennystä alettiin käyttää englantilaisten huippujalkapalloilijoiden puolisoiden kuvaamiseen vuosituhannen alkuvuosina.

Kuten olettaa sopii, kolminkertainen olympiavoittaja Vonn ei puolisonsa herjaa purematta niellyt.

– En ole WAG. Vihaan sitä sanaa. Vihaan kaikkea, mikä liitetään siihen sanaan: se tiivistää vaimot ja tyttöystävät yhdeksi joukoksi. Ihmisten mielestä nainen huolehtii kodista, pyöräyttää vauvoja ja vain seuraa menestynyttä poikaystäväänsä.

Hän heitti silmin nähden suivaantuneena Subbanin itsensä olevan HAB (husbands and boyfriends), jolla tarkoitetaan kiltisti ja pyyteettömästi kotiaskareistaan suoriutuvaa miesjoukkoa.

31-vuotias kiekkoilija viittasi kintaalla kihlattunsa syytökseen ja kysyi, miksei tämä koe olevansa WAG.

– Minulla on oma urani ja työni, kuten monella muullakin vaimolla ja tyttöystävällä on. Minusta kyse on vain stereotypiasta, joka on todella epäkunnioittava naisia ja itseäni kohtaan.

Subban myönsi lopuksi olleensa koko ajan Vonnin kanssa samaa mieltä ja kysyneensä asiasta, jotta ihmiset pääsisivät eroon tunkkaisista stereotypioistaan lätkävaimoja kohtaan.

Tähtipariskunta keskusteli podcastissa kevyemmistäkin aiheista ja he sivusivat myös ensitapaamistaan ESPN:n järjestämässä gaalassa kesällä 2017.

Silloisen poikaystävänsä Kenan Smithin kanssa punaisella matolla tepastellut Vonn näki Subbanin toteavan jättimäisellä näytöllä näytetyssä live-haastattelussa, että tilaisuudessa on kuuma muttei läheskään yhtä kuuma kuin Vonn oli kyseisenä iltana.

– Pistit minut ikävään paikkaan, sillä poikaystäväni kysyi, kuka tämä kaveri oikein on. Selitin hänelle, etten ole ikinä tavannut sinua, kuten en ollutkaan, 35-vuotias ex-alppihiihtäjä selosti podcastissa.

Vielä samana iltana selvisi, että alppihiihtolegendan pitkäaikainen ystävä Jill Smoller toimi Subbanin pelaaja-agenttina. Smoller järjesti tulevalle pariskunnalle tapaamisen, johon Vonn toki saapui poikaystävänsä käsikynkässä.

Poikaystävä oli edelleen suivaantunut kumppaninsa ulkonäköä julkisesti kehuneen kukkopojan käytöksestä.

Vonn vuonna 2017.­

Subban ja Vonn tapasivat heti seuraavana päivänä eräässä toisessa gaalassa, jossa Subban otti kohteekseen vuorostaan Vonnin siskon. Ei yrittääkseen iskeä häntä vaan saadakseen ulkonäöllään säväyttäneen kolminkertaisen olympiavoittajan puhelinnumeron.

– Kun sitten erosin ja olin taas sinkku, siskoni antoi numerosi ja sanoi, että olet todella mukava kaveri, ja minun kannattaisi katsoa tämä kortti. Ilman siskoani, emme missään nimessä olisi alkaneet tapailla, Vonn paljasti.

– Mukavat kaverit eivät aina sijoitu viimeiseksi, Subban vastasi leveästi hymyillen ja suoraan kameraan kannustavasti katsoen.

Peräti 82 maailmancupin osakilpailuvoittoa ja yksitoista arvokisamitalia napannut Vonn lopetti uransa vuonna 2019.

Kanadalainen Subban on edustanut NHL:ssä Devilsin lisäksi Montreal Canadiensia ja Nashville Predatorsia. Hänellä on vielä kaksi kautta jäljellä jättimäistä, kahdeksan vuoden ja yli 72 miljoonan dollarin sopimustaan.