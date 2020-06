Kalle Palander kärähti naisseikkailustaan nolosti – lumisade paljasti yöllisen retken: ”Hän alkoi saman tien huutaa”

Kalle Palander muisteli uraansa Valavuori Live -ohjelmassa.

Ilta-Sanomat julkaisee juhannuksena uudelleen alkuvuoden aikana puhuttaneita artikkeleja. Alla oleva artikkeli on julkaistu IS:n nettisivuilla alunperin 20. huhtikuuta.

Suomen menestynein alppihiihdon mieslaskija Kalle Palander kertoi avoimesti urastaan ja elämästään Aleksi Valavuoren Valavuori Live -ohjelmassa somepersoonan Twitch-kanavalla viikonloppuna.

Palander ei ole koskaan salannut, että uran aikana ja sen jälkeen vauhdikas elämä on maistunut. Uran tienestejä on palanut, monta yötä on valvottu ja satunnaisesti torniolaisen seikkailuissa on ollut myös mukana ennestään tuntemattomia yön seuralaisia.

Sittemmin Palanderin ja hänen vaimonsa Riina-Maijan yksityiselämän asioita on puitu myös lehtien sivuilla.

Palander kertoi Valavuoren ohjelmassa tapauksesta vuodelta 2005. Suomalainen metsästi kolmatta peräkkäistä voittoaan tarunhohtoisessa Kitzbühelin pujottelukilpailussa.

– Ingemar Stenmark oli voittanut Kitzbühelin ainoana kolme kertaa putkeen. Ajattelin, etten koskaan saisi Stenmarkin 86 (maailmancupin) voittoa kiinni. Minulla voittoja tuli 14. Jotain halusin saavuttaa, mitä hänkin oli. Se oli voittaa Kitzbühel kolme kertaa putkeen, Palander kertoi.

Haave kariutui itsekurin puutteeseen. Palander kertoo lähteneensä kisaa edeltäneenä, lumisateisena yönä juhlimaan.

Hän jäi kiinni yöllisestä retkestään – ja käräyttäjänä oli Palanderin sponsorikäytössä ollut Audin RS6-urheiluauto.

– Saattoi olla, että edellisiltana lähti vähän laukalle! Ei siis ollut mitään viinahommia, koska ei tuolla pysty juomaan ennen kisaa. Siinä oli kaikenlaista muuta, en ala siitä kertoa enempää. Tulen sitten aamuneljältä hotellille, ja lunta sataa aivan raivona. 30 senttiä aamulla lunta joka paikassa, paitsi Palanderin RS6 on täysin lumeton!

Asia ei jäänyt seuraavana aamuna huomaamatta maajoukkueen päävalmentajalta Christian Leitnerilta.

– Palander! Hän alkoi saman tien huutaa, että miksi sun auto ei ole lumessa? Milloin olet tullut kämpille? Öö, apuvalmentaja lainasi sitä! No ei se mennyt läpi.

Palander laski Kitzbühelin kisassa ensimmäisellä kierroksella kolmanneksi, mutta sitten yön rasitukset alkoivat painaa. Vain kahden tunnin yöunet eivät riittäneet, ja Palander romahti toisella kierroksella sijalle 18.

– Eli Valavuori, mä nussin sen mun kolmannen voiton!

– Toivottavasti oli hyvä, Valavuori vastasi.

Palander laski maailmancupissa kaikkiaan 12 kauden ajan ja voitti 14 kilpailua. Hän nousi 30 kertaa palkintokorokkeelle.

Pujottelun MM-kultaa hän juhli Vailissa 1999. Palander voitti pujottelun maailmancupin vuonna 2003.