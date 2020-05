Näin kekseliäästi Kalle Palander hyödyntäisi koronatilanteen – tarvitsisi vain valmentajan ja moottorikelkan

Alppihiihtolegenda Kalle Palander sanoo, ettei aktiiviurheilijana jäisi tuleen makaamaan.

Viikonloppuna kotonaan Virossa 43-vuotissyntymäpäiviään viettänyt Kalle Palander on seurannut huolissaan uutisia koronaviruksesta. Ex-alppihiihtäjän ajatukset ovat kaiken sekasorron keskellä myös urheilussa, jota korona runtelee rajusti muiden elämänalojen tapaan.

– Vaikea tilanne, jumalauta että on hankalaa. Urheilijat pystyvät harjoittelemaan vielä jollain lailla, mutta vielä enemmän hirvittää, kun tietää mihin tämä taloustilanne on menossa, hän kommentoi Ilta-Sanomille.

Urheilusarjat ja ruohonjuuritason seuratoiminta ovat ennennäkemättömässä kriisissä, mutta tilanne ei ole kaksinen myöskään ammattilaisurheilijoiden kannalta.

– Minä puhun nyt vain ja ainoastaan kilpaurheilijan näkökulmasta, pujottelun maailmanmestari pohjustaa.

Palander saavutti urallaan 30 maailmancupin osakilpailun palkintokorokesijaa, joista 14 oli voittoja. Kuva on vuodelta 2006.

Koronarajoitukset vaikuttavat urheilijoiden ammatinharjoittamisen mahdollisuuksiin merkittävästi eikä lähitulevaisuudestakaan ole varmuutta.

Toiset pääsevät harjoittelemaan vallitsevassa koronatilanteessa lähes normaalisti, mutta monet joutuvat pysymään sisätiloissa. Se nakertaa huippu-urheilun perustavanlaatuisinta olemusta, tasavertaista kilpailua.

Palander sanoo, ettei itse jäisi tuleen makaamaan.

– Käyttäisin tämän tilanteen hyödyksi, sillä siitä saisi hirveän etulyöntiaseman. Aivan sama olisiko lokakuussa maailmancupin avaus vai ei, nyt pystyisin vetämään aivan järjettömän määrän toistoja sisään ja kaventamaan etumatkaa muihin laskijoihin.

Alppihiihdossa, harjoittelun voisi järjestää siten, ettei se edes rikkoisi kokoontumisrajoituksia. Paikalle tarvitsisi Palanderin mukaan vain valmentajan ja moottorikelkkakuljettajan.

– Tilanne on mikä on ja arvostan sitä, mutta rinteessä ei ole yhtäkään ihmistä eikä muutenkaan tarvitsisi olla kontaktissa kenenkään kanssa. Minä hyödyntäisin sen, totta helvetissä, hän lataa.

Torniolaislähtöinen Palander asuu nykyisin Virossa.

Palander ei kiistä, etteikö rajoitusten aikana harjoittelu olisi eettisesti arveluttavaa ja vastoin kaikkia säädöksiä. Hän ymmärtää urheilijoiden ja heidän taustajoukkojensa paineet äärimmäisen arassa asiassa.

Samat arvot ja säännöt eivät kuitenkaan päde aina huippu-urheilussa, jossa sallitun rajoja tavataan venyttää äärimmilleen.

– En puhu nyt liikunnasta enkä sauvakävelyharrastuksesta vaan puhun huippu-urheilusta. Siinä ei ole ollut mitään eettistä enää pitkään aikaan – oli korona tai ei, hän lataa.

Kilpailuasetelmaa pyritään luomaan mahdollisimman tasavertaiseksi sääntöjen avulla, mutta tällä hetkellä keinotekoisesti muokatut rajoitteet eivät ole kaikille yhdenmukaiset.

– Huippu-urheilija tekee kaiken, mikä on laillista ja hyödyttää häntä. Jos haluaa maailman huipulle, pitää käyttäytyä niin röyhkeästi kuin voi ja käyttää kaikki sääntöjen sallimat keinot.

Palander mietteliäänä vuonna 2015.

Koronatilanne on häirinnyt myös dopingkontrollia. Maiden välillä on hyvinkin suuria eroja siinä, kuinka paljon ulkona liikkumista ja ihmisten tapaamista on rajoitettu. Testaajat eivät pääse kaikkialla urheilijoiden luo, mikä nakertaa tasavertaisuuden ihannetta entisestään.

Vallitseva tilanne voikin olla kultakaivos väärinkäyttäjille.

– Voi tsiisus, nyt on kaista auki. Olemme Suomessa niin sinisilmäisiä – mikä on hieno juttu – mutta voin vain kuvitella, mitä joissain maissa tapahtuu tällä hetkellä.

Palander ennustaa, että voimasuhteet voivat muuttua lähitulevaisuudessa merkittävästi.

– En ihmettelisi, jos kohta puolin joissain nimeä mainitsemattomissa lajeissa tulee melko kovan luokan tuloksia. Enkä puhu nyt alppihiihdosta, hän korostaa.

Palander lataa kovaa tekstiä, mutta painottaa samaan hengenvetoon olevansa erittäin ylpeä siitä, mitä kiperä koronatilanne on opettanut suomalaiselle urheilulle.

– Olen huomannut, että tämä on yhdistänyt urheiluväkeä todella paljon. Asioita on alkanut tapahtua ja ihmiset ymmärtävät maailman menoa paljon paremmin, hän toteaa.

Palander Alta Badian pujottelukisassa vuonna 2006.

Eri lajien urheilijat ovat todenneet useaan otteeseen, että asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen. Nyt on kyse huomattavasti tärkeämmistä asioista kuin yksittäisen urheilijan tai urheilulajin ahdingosta.

– Se on hienoa, oikeasti. Vähän sama, kun perustaa perheen uran aikana: silloin ei yksi Kitzbühelin voitto merkkaa enää niin paljoa.

Palander veikkaa, että kulissien takana mielipiteet eivät välttämättä ole aivan yhtä säyseitä. Tilanne on ristiriitainen urheilijoille, jotka tavoittelevat rajojaan, mutteivät halua joutua epäsuotuisaan valoon.

– Urheilijat eivät vain uskalla sanoa, että he treenaavat ja käyttävät hyödyksi tämän ajan. Se olisi eettisesti väärin ja aiheuttaisi vain valtavan hässäkän.