Mestarien liigan finaalissa viuhahtanut Kinsey Wolanski iski jälleen. Tällä kertaa uimapukumallin kohteena oli alppihiihdon klassikkokilpailu.

Schladmingin iltapujottelu kuuluu alppihiihdon maailmancupkiertueen arvostetuimpiin kisoihin. Tiistai-iltana rinteessä nähtiin kuitenkin aivan uudenlaista hämmennystä, kun tunnettu viuhahtaja Kinsey Wolanski syöksyi uimapuvussa maaliviivalle kesken Italian huippulaskijan Alex Vinatzerin suorituksen.

Kobe Bryant -kylttiä kantaneen Wolanskin kekkulointi maaliviivalla pysäytti ajanoton, ja Vinatzer luuli maaliin tullessaan laskeneensa todellisen huippuajan – kello näytti hänen menneen johtoon yli puolen sekunnin erolla.

Totuus kuitenkin paljastui pian. Vinatzer jäi palkintopallisijoilta ja oli lopulta kisan kuudes.

Viuhahtajan tempaus suututti monet. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n kommentaattori Johan Ejeborg kävi kuumana suorassa lähetyksessä.

– Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Oikea skandaali, Ejeborg puhisi Expressenin mukaan.

– Miten hän pääsi rinteeseen? Siellä on miljoona järjestysmiestä, miten näin voi käydä? Hän on päässyt läpi kahdesta aidasta ja hän katkaisi valokennoajanoton ennen Vinatzeria. Tämä on hullua.

20-vuotias Vinatzer itse näki asian hauskan puolen. Hän julkaisi Instagramissa kuvan hämmentyneestä ilmeestään maalissa. Taustalla näkyy Wolanski uimapuvussaan.

– Voi pojat! Näyttää siltä, että minulla on uusi tyttöystävä. Tulin kuudenneksi Schladmingissa ja minusta otettiin yksi kaikkien aikojen maaliintulokuvista. Schladming, olit mahtava! Vinatzer kirjoitti.

Hän myös julkaisi kisan kulisseissa ottamansa selfien Wolanskin kanssa (voit nähdä kuvan, kun painat yllä olevan Instagram-kuvan laidassa olevaa nuolta). Heidän takanaan oli vakavailmeisiä poliiseja, joilla olisi varmasti ollut asiaa viuhahtajalle.

Amerikkalainen Wolanski saavutti maailmalaajuista julkisuutta viime vuonna, kun hän ryntäsi kentälle Mestarien liigan loppuottelussa.

– Suunnittelen tekeväni rahaa 30 ikävuoteen mennessä niin paljon, että voin lopettaa. Viuhahdus Mestarien liigan finaalissa vain auttaa siinä. Aion viuhahdella paljon lisää nostaakseni profiiliani, Wolanski sanoi Sun-lehdelle viime vuonna.

Kinsey Wolanski juoksi kentälle Mestarien liigan loppuottelussa.

Profiilinnosto lumisissa maisemissa ilmeisesti onnistui. Wolanskista on Schladmingin tempauksen jälkeen kirjoitettu taas ympäri maailman, Australiaa ja Argentiinaa myöden.