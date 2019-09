Kadonneen olympiamitalistin etsinnöillä traaginen päätös – Blanca Fernandez Ochoa, 56, löydettiin kuolleena vuoristosta

Alppihiihto

Kadonneen olympiamitalistin etsinnöillä traaginen päätös – Blanca Fernandez Ochoa, 56, löydettiin kuolleena vu

Entinen alppihiihtäjä Blanca Fernandez Ochoa on löydetty kuolleena, espanjalaislehti Marca kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy