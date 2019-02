Suomen uusi alppihiihtotähti julistaa hurjan tavoitteensa empimättä – Kalle Palander innoissaan: ”Mulla on hirmuluotto!”

Alppihiihto

Suomen uusi alppihiihtotähti julistaa hurjan tavoitteensa empimättä – Kalle Palander innoissaan: ”Mulla on hir

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vauhtilajitkin tähtäimessä





Palander hehkuttaa





”Mielessä oleva ristiriita”