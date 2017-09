Varo ”Prisman lahjakorttia” – hinnaksi tulee 78 € / kk

Tietoturva

Suomalaisille lähetetään sähköpostitse Prisman nimissä tehtävää nettihuijausta. Prisman logolla varustetussa sähköpostissa vastaanottajaa kehotetaan aktivoimaan tälle annettu 500 euron Prisma-lahjakortti. Viestin otsikko on Unohdit aktivoida/vahvistaa Prisma-lahjakorttisi.Viestissä olevan linkin klikkaaminen vie yhteystietoja kysyvälle verkkosivulle. Täällä kerrotaan, että lahjakortin saamiseksi on maksettava yhden euron maksu.Saman sivun alareunassa – useimpien näyttöjen ulkopuolelle jäävässä osassa – kerrotaan tarjouksen vastaanottamisen aloittavan 5 päivän Premium-kokeilujäsenyyden tietovisasivustolla. Kokeiluajan umpeutumisen jälkeen palvelu maksaa 39 euroa alkavalta 15 päivän jaksolta, eli 78 euroa kuukaudessa. Teksti on valkoista ja vaaleanharmaalla pohjalla, jolloin sitä on vaikea erottaa.Yhteystietojen antamisen jälkeen kysytään luottokorttitietoja.Kyseessä on tilausansa, joka on yleinen nettihuijauksen muoto. Siinä ihminen tulee tilanneeksi maksullisen palvelun, vaikkei tiedä sellaista tilanneensa. Poliisi kirjaa tilausansoista tehdyt ilmoitukset yleensä lievinä petoksina. Tekijöitä on kuitenkin yleensä hyvin vaikea saada kiinni.