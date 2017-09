Tietoturva

60 uhria: puolue, rahalaitoksia, kuntia... – valtava kyberryöstöjen sarja Ruotsissa

Kahdeksan ruotsalaista ja puolalaista rikollista huijasi jopa 60 yritykseltä, viranomaiselta ja kunnalta vähintään 40 miljoonaa kruunua ja todennäköisesti huomattavasti enemmän, kertoo suomalainen tietoturvayhtiö Nixu tiedotteessaan.40 miljoonaa kruunua on noin neljä miljoonaa euroa. Tutkinnassa auttaneen Nixun mukaan kyseessä voi olla Ruotsin historian suurin kyberpetos. Uhreina on esimerkiksi useita ruotsalaisia finanssilaitoksia ja eräs poliittinen puolue.Konnat käyttivät haitallisia tiedostoja ja etähallinnan työkaluja saadakseen haltuunsa uhrien käyttäjätunnuksia ja salasanoja ja nähdäkseen, miten organisaatiot viestivät. Tietojen avulla harjoitettiin tietojenkalastelua ja erehdytettiin käyttäjiä klikkaamaan haitallisia linkkejä ja tiedostoja uhrien järjestelmiin pääsemiseksi.Seurauksena rikolliset pääsivät siirtämään laitteistoja fyysisesti omaan osoitteeseensa ja siirtämään rahoja suoraan omille tileilleen.Hyökkääjät pääsivät sisälle tietojärjestelmiin verrattain köykäisin keinoin, mutta hyökkäyksen strategia ja laajuus oli sitäkin kehittyneempi. Nixun mukaan hyökkäys olisi voitu estää tai pysäyttää, mikä onnistuikin monessa tapauksessa.Oikeudenkäynti on alkamassa tiistaina, ja rikollisille haetaan kahdeksan vuoden maksimituomiota. Tutkinta-aineistoa on kertynyt 20 000 sivun verran.