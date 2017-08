Verkkohuijarit käyttävät nyt katalaa kaksoisjuonta – ”Uhreina iäkkäitä ihmisiä, jotka luottavat poliisiin ja pankkiin”

Tietoturva

Verkkohuijarit käyttävät nyt katalaa kaksoisjuonta – ”Uhreina iäkkäitä ihmisiä, jotka luottavat poliisiin ja p

Tietojenkalastelijoiden keinot ovat tänä kesänä muuttuneet taas astetta härskimmiksi: nyt huijari soittaa ensin poliisiksi esittäytyen, myöhemmin taas tulee puhelu esimerkiksi valepankkivirkailijalta.– Tekijät valikoivat usein uhreikseen iäkkäitä rehellisiä ihmisiä, jotka luottavat poliisiin ja pankkiin, rikosylikomisario Kari Pasanen http://www.is.fi/haku/?search-term=kari+pasanen keskusrikospoliisista kertoo– Olemme havainneet, että huijareiden tekotapa on kehittynyt, kun torjuntatoimet ovat kehittyneet. Huijarit toimivat siten, että he vetoavat luotettaviin tahoihin, kuten vakuutusyhtiöön, pankkiin tai poliisin. Tällainen eräänlainen tuplahuijausten yritysilmiö on havaittu. Se ei kohdistu minkään yksittäisen pankin asiakkaisiin, hän sanoo.muistuttaa, että pankki, vakuutusyhtiö tai poliisi eivät ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse kysyäkseen verkkopankkitunnuksia, kortin tietoja tai henkilötunnuksia.Hänen mukaansa ikävimpiä ovat tapaukset, joissa huijari on saanut tyhjennetyksi koko tilin.– Omaisten on syytä neuvoa iäkkäitä omaisiaan siitä, että tällaisiin verkkopankkitunnusten kyselyihin ei pidä vastata. Yksi hyvä tekninen keino näitä huijauksia vastaan on pitää tilin päivittäinen nostoraja hyvin alhaalla, hän sanoo.– Jos joku kyselee erikoisia asioita muka jostain pankista, voi tehdä jopa vastasoiton kyseiseen paikkaan ja kysyä, soittiko tällainen henkilö teiltä, hän kertoo.korostaa, että aina kannattaa tehdä rikosilmoitus poliisille, jos edes epäilee tulleensa huijatuksi tai joutuneensa huijausyrityksen kohteeksi.– Poliisi tarvitsee ilmoitustietoja muun muassa tekojen sarjoittamiseen – usein muutamien aktiivisten tekijöiden takaa paljastuu useita tekoja ja jos ilmoitusta ei ole, tekijät eivät joudu vastuuseen kaikista tekemisistään, Pasanen sanoo.Myös pankeissa tunnetaan uudet ilmiöt. Rikollisten keinot eivät kohdistu mihinkään yksittäiseen pankkiin.– Huijareiden ja verkkopankkitunnusten kalastelijat puhelimessa tehtävä asiakkaiden manipulointi tuntuu lisääntyneen varsinkin kevään ja alkukesän aikana. Sellaisia merkkejä on, että tekijät etsivät uhreikseen vanhuksia, OP-ryhmän turvallisuuspäällikkö Elias Alanko http://www.is.fi/haku/?search-term=elias+alanko kertoo.

Millaisia uusia tekotapoja huijareilla on ilmennyt?

Viestintävirasto: Jokapäiväinen riesa