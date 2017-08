Tietoturva

Netfixistä ja Spotifystä paljastui puutteita: Voivat vaarantaa käyttäjät

Vaatiiko sivusto käyttämään salasanassa vähintään 8 merkkiä? Vaatiiko sivusto käyttämään salasanoissaan sekä kirjaimia, numeroita että merkkejä? Näyttääkö sivusto salasanaa tehdessä mittaria, joka näyttää käyttäjälle arvion salasanan vahvuudesta? Onko sivulla suojaus niin sanottuja brute force -hyökkäyksiä vastaan, joka antaa kokeilla vääriä salasanoja korkeintaan 10 kertaa ennen kuin vaatii toista tunnistusmenetelmää (captcha, tilin sulkeminen, kaksivaiheinen tunnistus)? Käytetäänkö sivustolla kaksivaiheista tunnistusta?