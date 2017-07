Tietoturva

Poliisi varoittaa: Tietokoneessa näyttää olevan haittaohjelma – huijaus tapahtuukin puhelinsoiton jälkeen

14.7. 14:35

Verkkohuijaukset Itä-Uudenmaan poliisi varoittaa ihmisiä vuoden aikana monia piinanneesta haittaohjelmasta, jolla kalastellaan henkilötietoja.

Poliisi kertoo saaneensa tietoon useita tapauksia huhtikuulta lähtien, joissa tietokoneen käyttäjille on ilmestynyt ilmoituksia siitä, että koneella on haittaohjelma, joka vie mukanaan kaikki käyttäjän tiedot.



Ruudulle ilmestyy ilmoitus, jossa väitetään olevan Microsoftin tukipalvelun 09- alkuinen puhelinnumero. Itä-Uudenmaan poliisin selvityksen mukaan Microsoftilla ei ole mitään tekemistä tukipalvelun kanssa, vaan kyseessä on huijaus.



On epäselvää, millä tavoin ilmoitukset näytetään ihmisille. Ne saattavat olla verkkosivulla olevia mainoksia tai ponnahdusikkunoita.



Valetukipuhelimessa huijaukseen sortuneilta kalastellaan henkilökohtaisia tietoja ja heitä laskutetaan turhasta palvelusta.



Tukipalveluun soittaessa englanninkielinen henkilö on tarjonnut soittajille maksullista apua ohjelman poistamiseksi koneelta. Osalle uhreista on myös kaupattu erilaisia tuotteita sekä ajuripaketteja.



Herkkäuskoisen suostuttua maksulliseen apuun huijarit ovat pyytäneet käyttäjää tekemään tietokoneella toimintoja, jotka ovat mahdollistaneet etäyhteyden luomisen ”tukipalvelun” ja käyttäjän välillä. Etäyhteys antaa etäyttäjälle mahdollisuuden käyttää tietokonetta aivan kuin hän istuisi sen äärellä.



Ajokortti, luottokortti ja osoitteet vaarassa Päästyään käsiksi etäyhteydellä uhrin koneeseen huijarit ovat pyytäneet tätä avaamaan sähköpostin. Sähköpostitilillä ”tukipalvelun” huijarit ovat luoneet laskun toimenpiteestä. Laskuun on pyydetty uhrilta henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä luottokortin tiedot.



Itä-Uudenmaan poliisin mukaan joissain tapauksissa uhria on myös pyydetty näyttämään ajokorttia web-kameralle, jolloin siitä on otettu kuva. Tämän jälkeen uhria on ohjeistettu maksamaan lasku verkkopankissa tai luottokortilla.



Maksun jälkeen ”tukipalvelu” on saattanut tehdä toimenpiteitä tietokoneelle ja joissain tapauksissa jopa soittanut huijatulle uhrille toimenpiteiden oltua valmiita.



Tekijöistä ei tietoa Poliisi varoittaa ihmisiä antamasta henkilökohtaisia tietojaan ulkopuolisille henkilöille. Selvitetyn 09- alkuisen puhelinnumeron takana olevan ”tukipalvelun” fyysisestä sijainnista ei ole tietoa, eikä poliisi tiedä toimijoitten henkilöllisyyksiä.



Poliisi myös muistuttaa, että on riskialtista päästää tuntemattomia ”tukipalveluiden” henkilöitä etäyhteyteen tietokoneelle. Tällöin huijarit voivat asentaa koneelle haittaohjelmia tai varastaa tiedostoja.