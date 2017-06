Tietoturva

Microsoft tunnusti: Windows 10 sammutti kilpailijan virustutkan

Microsoft on epäsuorasti vahvistanut, että se sulkee muiden ohjelmistoyhtiöiden tietoturvaohjelmia. Yhtiön mukaan kyse on tilapäisestä varotoimesta.

Kumppaneille liian vähän aikaa?