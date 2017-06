Tietoturva

Onko puhelimesi tällä listalla? Google vastasi polttavaan Android-kysymykseen

BlackBerry: PRIV

Fujitsu: F-01J

General Mobile: GM5 Plus d, GM5 Plus, General Mobile 4G Dual,General Mobile 4G

Gionee: A1

Google: Pixel XL, Pixel, Nexus 6P, Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 9

LGE: LG G6, V20, Stylo 2 V, GPAD 7.0 LTE

Motorola: Moto Z, Moto Z Droid

Oppo: CPH1613, CPH1605

Samsung; Galaxy S8+, Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S6 Active, Galaxy S5 Dual SIM, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7, Galaxy J7, Galaxy On7 Pro, Galaxy J2, Galaxy A8, Galaxy Tab S2 9.7

Sharp: Android One S1, 507SH

Sony: Xperia XA1, Xperia X

Vivo: Vivo 1609, Vivo 1601, Vivo Y55