Tietoturva

Viranomainen varoittaa urkinnasta – nyt tarkkana sähköpostin ja tekstiviestien kanssa





Parhaillaan on käynnissä useita suomenkielisiä urkintakampanjoita, joilla koetetaan saada selville muun muassa pankkitunnuksia sekä sähköpostien salasanoja, Viestintävirasto tiedottaa.Urkintasähköposteja on lähetetty ainakin teleoperaattorien, Nordean, S-Pankin, OP:n sekä Elisan nimissä. Lisäksi huijauskampanjassa on lähetetty sähköposteja yritysten verkkosähköpostipalvelujen nimissä.Joissakin huijausviesteissä ilmoitetaan esimerkiksi sähköpostipäivityksestä, ja sivulla valmiina olevan vastaanottajan sähköpostiosoitteen alla on tyhjä kenttä, johon pyydetään syöttämään salasana. Sitä ei tietenkään kannata kenttään antaa.Viime viikolla Danske Bankin asiakkaita koetettiin saada paljastamaan pankkitunnuksensa puhelimiin lähetettyjen tekstiviestien avulla.