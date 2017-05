Tietoturva

Varoitus viranomaiselta: Älä klikkaa tätä tekstiviestiä

Tekstiviestitse saapuvaa #tietojenkalasteluhttps://twitter.com/hashtag/tietojenkalastelu?src=hash'a havaittu Suomessa. Sisältönä "Viesti vastaanotettu" ja linkki Danske Bank -aiheiselle sivulle. — NCSC-FI (@CERTFI) 26. toukokuuta 2017 https://twitter.com/CERTFI/status/868075005418115072