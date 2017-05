Uusia todisteita kiristysohjelmasta: Pohjois-Korea kiistää epäilyt

Tietoturva

Tietoturvatutkijat ovat löytäneet uusia todisteita, jotka liittävät Pohjois-Korean laajalle levinneeseen WannaCry-haittaohjelmaan, kertoo muun muassa The New York Times -sanomalehti https://www.nytimes.com/2017/05/22/technology/north-korea-ransomware-attack.html Haittaohjelma sulki satoja tuhansia tietokoneita ympäri maailmaa, ja haittasi muun muassa Britannian terveydenhuoltojärjestelmä NHS:ää, Saksan rautatieyhtiö Deutsche Bahnia sekä yhdysvaltalaista kuriiriyhtiö FedExiä.Viime viikolla muun muassa Googlen ja Symantecin tutkijat löysivät http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005212521.html kiristysohjelman koodista kohtia, jotka muistuttivat Lazarus-nimellä tunnetun hakkeriryhmän aiempia hyökkäyksiä. Lazaruksen epäillään toimivan Pohjois-Korean valtion käskystä, ja murtautuneen muun muassa elokuvayhtiö Sonyn tietojärjestelmiin http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001857794.html vuonna 2014.WannaCry-kiristysohjelman levittämiseen ja ohjailuun on käytetty samaa komentopalvelinta kuin Sonyn hyökkäyksessä. Tutkijoiden mukaan WannaCry-haittaohjelman tekijät käyttivät myös samankaltaisia työkaluja kuin Lazarus hyökkäyksissään Etelä-Korean pankkeja ja mediayhtiöitä vastaan vuonna 2013.WannaCryn tekijät käyttivät myös ainutlaatuista salausmenetelmää sekä yhtä epätavallista menetelmää jälkiensä peittelyyn, joita on aiemmin käyttänyt vain Lazarus-ryhmä.Pohjois-Korea on kiistänyt epäilyt sen osallisuudesta WannaCry-kiristysohjelmaan, kertoo Washington Times -sanomalehti http://www.washingtontimes.com/news/2017/may/19/north-korea-denies-responsibility-over-wannacry-ra/ – Aina kun jotain outoa tapahtuu, Yhdysvallat ja vihamieliset voimat yleensä käynnistävät äänekkään Pohjois-Korean vastaisen kampanjan, sanoi Pohjois-Korean lähettiläs Kim In-Ryong http://www.is.fi/haku/?search-term=Kim%20In-Ryong YK:ssa pitämässään lehdistötilaisuudessa.– Se on naurettavaa.