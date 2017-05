Uusi käänne WannaCry-iskussa: Kiristäjä alkoi lähettää viestejä uhreilleen

Tietoturva

The following message was just sent by the #WannaCryhttps://twitter.com/hashtag/WannaCry?src=hash attackers to the infected clients. pic.twitter.com/00CYvfJC1nhttps://t.co/00CYvfJC1n — Thijs Bosschert (@ThiceNL) May 18, 2017 https://twitter.com/ThiceNL/status/865133662387527681