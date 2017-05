F-Securen joka kodin turvalaite myyntiin – rajusti myöhässä

Tietoturva

F-Secure on aloittanut Sense-kodinturvalaitteen myynnin. Ilmoitus on merkittävä, koska kyseessä on suomalaisyhtiön ensimmäinen laitteistotuote ja tiettävästi ainoa laatuaan maailmassa.Kyseessä on ohjelmiston ja laitteen yhdistelmä, joka toimii kotiverkon langattomana wifi-reitittimenä. Laite suojaa myös muun muassa älytelevisioiden, itkuhälyttimien ja valvontakameroiden kaltaiset nettiin kytketyt laitteet, joille ei ole omia tietoturvaohjelmia.Sense toimii tilauspohjaisena palveluna. Itse reititin ja vuoden lisenssi maksaa noin 200 euroa. Vuoden jälkeen tilausta voi jatkaa 9,90 euron kuukausihintaan. Jollei tilausta uusi, Sense jatkaa toimintaansa tavallisena wifi-reitittimenä.F-Secure aikoo myydä tuotetta nettikaupassaan sekä 200 internet-operaattorin kautta suoraan yksityisasiakkaille. Laitteen toimitukset alkavat kesäkuussa.F-Securen tietoturva-asiantuntija Erkki Mustosen http://www.is.fi/haku/?search-term=Erkki%20Mustosen mukaan myös neuvottelut hyllymyynnistä perinteisemmissä myymälöissä ovat käynnissä.Ohjelmisto ei ole ominaisuuksiltaan vielä varsinaisen tietoturvaohjelmistopaketin tasalla, ja F-Secure on ilmoittanut lisäävänsä ohjelmistoon lisää ominaisuuksia. Näitä ovat nettiyhteyksien vpn-suojaus, lapsilukko, vierasverkon suojaus sekä mainepohjainen internetiin kytkettyjen laitteiden suoja. Osa ominaisuuksista tulee vielä tämän vuoden aikana.Sense on myöhästynyt pahoin http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001894451.html . Yhtiö julkisti sen marraskuussa 2015 ja sanoi aloittavansa toimitukset keväällä 2016. F-Secure kuvaili Senseä sen ensiesittelyn yhteydessä yhtiön kaikkien aikojen merkittävimmäksi julkistukseksi. Myöhemmin yhtiö kertoi http://www.is.fi/tyoelama/art-2000001923099.html uudeksi myynninaloitusajankohdaksi loppuvuoden 2016. Viimeisin laitteelle ilmoitettu toimituspäivä http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001946020.html oli 30.6.Mustosen mukaan viivästyksen takana oli reitittimen tekniikan käsittely, koska suorituskyky vaikuttaa kotiverkon toimintaan merkittävästi. Lisäksi ohjelmiston pilvipohjainen tekniikka vaati pitkän kehityksen.Kuluttajat eivät ole toistaiseksi osoittaneet suurta kiinnostusta esineiden tietoturvaa kohtaan– Älykotien kehittyminen on vasta lähtökuopissa ja niihin liittyvät uhat kehittyvät. Kuluttajat eivät vielä ole täysin valveutuneita näistä uhista, mutta uusien uutisointien myötä kysyntä ratkaisulle IoT [esineiden internet] -laitteiden huolettomaan käyttöönottoon kotiympäristöissä kasvaa, Mustonen kommentoi.