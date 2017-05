WhatsAppin nimissä ovela vedätys: Huijauslinkki hämäsi silmiä

Tietoturva

WhatsApp-viestipalvelun nimissä on levitetty mainossovellusta nokkelalla tempulla uhrien tietokoneille, kertoo The Next Web https://thenextweb.com/google/2017/05/15/fake-whatsapp-com-url-gets-users-install-adware/#.tnw_Jznc0Mx7 -sivusto. Viesti on saattanut tulla esimerkiksi vastaanottajan ystävältä ja näyttää sisältävän linkin Whatsapp.com-viestipalveluun.Tarkkaan katsomalla huomaa, ettei linkin osoitteessa luekaan whatsapp, vaan шһатѕарр. W- ja t-kirjaimien tilalle on siis vaihdettu samalta näyttäviä kyrillisiä kirjaimia, eikä linkki johdakaan whatsapp.com -verkkosivuille.Linkistä avautuvalla verkkosivulla tarjotaan ”WhatsApp-ohjelmaa”, jolla sovelluksen väritystä voi vaihtaa. Ennen asennusta uhrin on jaettava sivun osoite ystäville ”varmistuksena”. Ystävät saavat viestin, jossa on linkki huijaussivulle.Vasta tämän jälkeen voi asentaa sovelluksen Googlen Chrome-selaimeen liittyvästä sovelluskaupasta. BlackWhats-sovellus ei välttämättä herättänyt epäilyksiä, sillä se näytti saaneen useita suosituksia.Värikkäämmän WhatsAppin sijasta käyttäjän koneelle asentui kuitenkin Chrome-selaimen lisäke, joka alkoi tyrkyttää mainoksia käyttäjän näytölle.Google on jo poistanut epämääräisen mainossovelluksen kaupastaan. Sähköpostissa tai muissa kanavissa saadut linkit kannattaa kuitenkin jatkossakin tarkistaa tarkkaan, sillä temppua käytetään varmasti jatkossakin.