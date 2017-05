Verkkosivu tai e-kirja voi kaapata iPhonen – tarkasta, onko laitteesi turvassa

Tietoturva

Apple on julkaissut päivityksiä https://support.apple.com/en-us/HT201222 iOS- ja MacOS-käyttäjärjestelmiinsä. Päivitykset korjaavat haavoittuvuuksia puhelimissa, tableteissa, tietokoneissa, älykelloissa sekä Apple TV -mediatoistimissa. Asiasta kirjoittaa muun muassa The Register https://www.theregister.co.uk/2017/05/16/apple_security_updates/ Versioon 10.3.2 päivittynyt iOS korjaa 41 käyttöjärjestelmässä ollutta haavoittuvuutta. 17 niistä on luonteeltaan hyvin vakavia, ja ne mahdollistavat laitteen kaappaamiseen nettisuvulta käsin. IOS-laitteista paikattiin vastaavanlainen vika myös sähköisten kirjojen käsittelyssä, jossa puhelimen tai tabletin kaappaaminen on mahdollista tietyllä tavalla muotoillulla e-kirjalla.Mac-tietokoneita paikattiin MacOS Sierran 10.12.5 -päivityksellä, joista tukittiin 37 tieturtuva-aukkoa. Vanhempien El Capitan- ja Yosemite-käyttöjärjestelmäversioiden korjaus tapahtuu 2017-002-nimisellä paikkauksella. Myös Safari-selain sai erillisen päivityspaketin, jossa korjattiin 26 haavoittuvuutta.Voit tarkistaa, onko oma iPhonesi päivittynyt valitsemalla Asetukset > Yleiset > Ohjelmistopäivitys. Asenteeksesi päivityksen sinun tulisi olla wifi-verkossa.