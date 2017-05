Kiristysohjelmassa oli harvinaisen ilkeä koukku: Aikoi jättää uhrit pulaan

Tietoturva

Maailmalla suuria vahinkoja aiheuttanut WannaCry-kiristysohjelma ei aikonut missään vaiheessa antaa kaappaamiaan tiedostoja takaisin lunnaiden maksun jälkeen, kirjoittaa https://www.troyhunt.com/everything-you-need-to-know-about-the-wannacrypt-ransomware/ tietoturvatutkija Troy Hunt http://www.is.fi/haku/?search-term=Troy%20Hunt Tietoturvayhtiö Check Point vahvistaa http://blog.checkpoint.com/2017/05/14/wannacry-paid-time-off/ asian blogissaan. Yhtiön mukaan ei tiedetä yhtään tapausta, jossa lunnaiden maksaja olisi saanut tiedostonsa takaisin.Teoriaa tukee myös se, että haittaohjelmaan ei ole sisäänrakennettu kiristysohjelmille tyypillistä "teknistä tukea", joilla kiristäjät auttavat uhria maksamaan lunnaat ja saamaan tiedostonsa takaisin.Useimmat kiristysohjelmat palauttavat tiedostot lunnaiden maksun jälkeen. Tällä tavoin niiden tekijät voivat jatkaa bisnestään jatkossakin, sillä uhrit tietävät saavansa tietonsa takaisin maksua vastaan.Kiristysohjelman koodia tutkinut Check Point sanoo löytäneensä salauksen purkuavaimen, joka mahdollistaa kaapatuista tiedostoista 10 sattumanvaraisesti valitun palauttamisen. Tämä on kuitenkin tarkoitettu vain "demoksi", jolla uhri pyritään vakuuttamaan tiedostojen takaisin saamisesta maksun jälkeen.WannaCry on yhdistetty hiljattain Pohjois-Koreaan. F-Securen Mikko Hyppönen http://www.is.fi/haku/?search-term=Mikko%20Hypp%C3%B6nen on aiemmin syyttänyt Pohjois-Koreaa verkkopankkiryöstöistä, joissa on hyökätty kansainvälistä Swift-järjestelmää vastaan.Viranomaiset ja tietoturvayhtiöt suosittelevat nyrkkisääntönä kiristäjille maksamatta jättämistä. Kiristysohjelman iskiessä tiedostot tulisi palauttaa omilta varmuuskopioilta.