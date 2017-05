Kommentti: Nyt nähty haittaohjelma saattaa muuttaa maailmaa enemmän kuin luuletkaan

Tietoturva

Surmaako ase vai sen käyttäjä?

Kun isot ohjelmistoyritykset kääntyvät maansa hallitusta vastaan, sillä saattaa olla laajempaakin merkitystä.

http://www.is.fi/haku/?search-term=Edward%20Snowden

Vaikuttaako verkon vapauteen?