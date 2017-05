Näin suojaudut maailmaa ravistelleelta haittaohjelmalta – tee nämä 4 asiaa

Tietoturva

WannaCry-, Wcry- tai WanaCrypt0r-nimellä tunnettu kiristyshaittaohjelma iski viime viikolla satoihin tuhansiin ellei miljooniin Windows-tietokoneisiin ympäri maailmaa. Tartuntoja saattaa olla tiedossa lisää http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005210900.html tänään maanantaina, kun monissa yrityksissä tietokoneet avataan viikonlopun jälkeen.Vaikka suuri osa uhreista on yrityksiä, tavalliset ihmiset eivät ole suojassa haittaohjelmatartunnalta. WannaCryta ja muta haittaohjelmia voi estää ja niiden vaikutuksia minimoida neljällä keinolla:Tarkista, että Windows-käyttöjärjestelmässäsi on uusimmat päivitykset. Windows 10:ssä tämä tapahtuu seuraavasti: Käynnistä (Windows-nappi vasemmassa alakulmassa) > Asetukset (hammasrattaan kuva) > Päivittäminen ja suojaus. Täältä näet tietokoneen päivitysten ajantasaisuuden. Jollei uusimpia päivityksiä ole asennettu, paina asennusnappia.Jos tietokone on ajan tasalla, mutta Windows tarjoaa Creators-päivitystä, päivitysprosessia ei kannata aloittaa http://www.is.fi/digitoday/art-2000005187818.html . Jälkimmäinen on iso ominaisuuspäivitys, joka asentuu omia aikojaan. Se ei vaikuta suoraan tietoturvaan.Jos käytössäsi on Windows 7, seuraa tätä polkua: Käynnistä (Windows-nappi vasemmassa alakulmassa) > Ohjauspaneeli > Windows Update. Täältä näet, ovatko päivitykset ajan tasalla. Jollei uusimpia päivityksiä ole asennettu, paina asennusnappia.Jos käytössäsi on Windows XP, sen käytöstä tulisi siirtyä pois mahdollisimman pian. Vaikka käyttöjärjestelmä ei ole enää Microsoftin tuen piirissä, yhtiö julkaisi poikkeuksellisesti WannaCrylta suojaavan päivityksen Windows XP:lle. Voit ladata ja asentaa sen täältä http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012598 . Klikkaa download-nappia toiseksi ylimmäiseltä riviltä (Security Update for Windows XP SP3 (KB4012598)).Vaikka Windows ei olisi ajan tasalla, ajan tasalla oleva virustutka suojaa useimmilta kiristyshaittaohjelmilta.Kaupallisia vaihtoehtoja tarjoavat muun muassa F-Secure, McAfee ja Symantec. Ilmaisia vaihtoehtoja ovat Avast Free Antivirus sekä AVG 2017.Kiristyshaittaohjelmien teho perustuu siihen, että ne iskevät ihmisille ja yrityksille tärkeisiin tiedostoihin. Pelkkä Onedriven kaltaiseen pilvipalveluun varmistaminen ei riitä, sillä nykyaikaiset kiristysohjelmat osaavat salakirjoittaa myös tallennuspalveluissa ja verkkolevyillä olevat tiedostot.Paras tapa suojata tärkeät tiedostot on niin sanottu 3-2-1-malli http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005053347.html . Se tarkoittaa sitä, että tiedostosta on olemassa kolme kopiota, jotka ovat kahdella eri medialla ja yksi kappale on fyysisesti erillään muista. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa tiedosto on tietokoneen kiintolevyllä, pilvitallennuspalvelussa sekä ulkoisella kiintolevyllä, jota säilytetään pöytälaatikossa ja se kytketään tietokoneeseen vain tuoreiden kopioiden ottamista varten.Kuten useimmissa muissakin tapauksissa, WannaCry levisi sähköpostiliitteiden avulla. Älä avaa liitetiedostoja, ellet ole varma niiden alkuperästä ja luotettavuudesta. Tuttu lähettäjä ei ole turvallisuuden tae, sillä joskus haittaohjelma saattaa tulla jopa tutun ihmisen nimissä.