Tietoturvayhtiön pomo joutui tiukkaan tenttiin: Vakoileeko Venäjä virustorjunnan avulla?

Tietoturva

Venäläisen tietoturvayhtiö Kaspersky Labin perustaja ja johtaja Jevgeni Kasperskilta http://www.is.fi/haku/?search-term=Jevgeni%20Kasperskilta kysyttiin Reddit-verkkopalvelussa https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/6ajstf/im_eugene_kaspersky_cybersecurity_guy_and_ceo_of/ yhä uudestaan samaa asiaa: Onko Venäjän valtiolla vaikutusvaltaa yhtiön toimintaan?– Ei ole, ja kaikki spekulaatiot siitä ovat valheellisia, ne ovat perusteettomia salaliittoteorioita, Kasperski vastasi Reddit-sivustolla järjestämässään Ask Me Anything - eli kysy mitä vain -verkkokeskustelussa.Kyselytuokio sattui erityisen mielenkiintoiseen aikaan, sillä hänen yrityksensä oli saanut ikävän kolauksen Yhdysvalloissa. Muun muassa FBI:n, CIA:n, sekä tiedusteluvirasto NSA:n johtajat ilmoittivat Yhdysvaltojen senaatin tietoturvaistunnossa, etteivät he luota Kasperskyn ohjelmiin, eikä niitä käytetä heidän virastoissaan.Vuonna 1997 perustettu Kaspersky Lab listataan usein maailman suurimpien tietoturvayhtiöiden joukkoon. Yhtiöllä on noin 3600 työntekijää ja yksiköitä 32 maassa. Yhtiön tuotteita ja palveluita myydään 200 maassa.Kasperskilta kysyttiin useaan kertaan myös kommentteja Yhdysvaltojen tietoturvajohtajien mielipiteisiin.– Mielestäni näillä herrasmiehillä ei ole poliittisista syistä vaihtoehtoa, ja heiltä on riistetty mahdollisuus käyttää parasta tietoturvaratkaisua ilman todellista syytä tai todisteita meidän väärinkäytöksistämme, hän vastasi Reddit-yleisölle.– Todistaisin mielelläni senaatin edessä, ja ottaisin osaa istuntoihin sekä kysymyksiin.Kaspersky Labin nimi on kytketty myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin http://www.is.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin lähipiiriin Venäjä-kytkösten yhteydessä. Vuonna 2015 yhtiö maksoi 11 250 dollarin palkkion Michael Flynnille http://www.is.fi/haku/?search-term=Michael%20Flynnille Flynn joutui helmikuussa luopumaan Trumpin turvallisuusneuvonantajan tehtävistä, kun hänen yhteydenpitonsa venäläisten kanssa paljastui.– Me maksoimme hänelle puheen pitämisestä Washingtonissa järjestetyssä julkisessa konferenssissa. Siinä ei ole mitään skandaalia ihmiset, hän oli hyvä puhuja, Kasperski vastasi.Kommenteista päätellen Kasperski ei onnistunut hälventämään Reddit-yleisön epäluuloja, vaikka monet keskusteluun osallistujat myös ymmärsivät häntä.Kasperskin mukaan yhtiön venäläisyydessä on huonot ja hyvät puolensa. Toisaalta monet suhtautuvat Venäjään ja venäläisiin epäluuloisesti ”kaiken hypen takia”. Toisaalta Venäjällä tehtävä tutkimustyö auttaa Kasperskin mukaan havaitsemaan useita uusia verkkouhkia ennen muita tietoturvayhtiöitä.