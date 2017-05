Tulossa Samsungin puhelimiin – tiedätkö mihin suostut, kun otat digiavustajan käyttöön?

Tietoturva

Samsungin uuden lippulaivapuhelimen Galaxy S8:n suurimpia uudistuksia on Bixby-tekoälyavustaja. Se näkyy Suomessa myytävissä puhelimissa kahdella tavalla: Bixby Home -apurina sekä Bixby Visionina kameran kuvissa olevien esineiden tunnistamisessa.Samsung on tuonut Bixbyn asiakkailleen ensimmäistä kertaa Galaxy S8 -lippulaivapuhelimessaan, jossa on Bixbylle oma nappinsakin. Jatkossa yhtiö tuo tekoälyn muihinkin puhelimiin.Bixby Homen tekoäly on hieman Applen Sirin, Google Assistantin tai Microsoftin Cortanan kaltainen digiavustaja. Sen tarkoitus on mukauttaa puhelimen toimintoja http://www.is.fi/digitoday/art-2000005137136.html käyttäjän tottumusten mukaisesti. Se saattaa esimerkiksi vihjailla käyttäjälleen nukkumaanmenon ajankohdasta.Ottaessaan Bixby Homen käyttöön, käyttäjän on hyväksyttävä tietojensa jakaminen kaikkien Bixbyn sisältökumppanien kanssa sekä näiden käyttöehdot.Bixbyyn on kytketty ovat paikkatietoyritys Foursquare, liikennepalvelutietoyritys Inrix sekä kyytipalvelu Uber. Kaikki nämä on otettava kerralla käyttöön, ja tietojen lähettäminen kaikille on sallittava.Älykästä kuvatunnistusta eli Bixby Visionia käytettäessä hyväksytään, että kuvat lähetetään lähetetään Pinterestille kuvantunnistukseen, viinipalvelu Vivinolle etiketintunnistukseen sekä Googlelle tekstin käännöksiä varten.Etenkin Uber on viime aikoina saanut hyvin kyseenalaista näkyvyyttä. Yhtiö muun muassa on jäänyt kiinni käyttäjiensä seuraamisesta sovelluksen poiston jälkeenkin ja asian pimittämisestä Applelta.Samsung vakuuttaa Ilta-Sanomat Digitodaylle antamassaan lausunnossa, että Bixby ei jaa itsenäisesti käyttäjän tietoja Uberille. Mikäli käyttäjä kutsuu itse kyydin puhelimella, Uber saattaa jakaa tietoa, esimerkiksi sijainnin tai yhteystiedot kuljettajille palvelun suorittamiseksi.– Foursquaren tapauksessa Bixby Home ja Bixby Vision seuraavat Foursquaren yleisiä käyttöehtoja. Ainoat tiedot, joita Foursquarelle jaetaan tarvittaessa, ovat paikannustiedot, Samsung jatkaa lausuntoaan.Bixby Visionin kuvahaut käyttävät Pinterestiä ja Amazon-verkkokauppaa. Tällöin kuva on Pinterestin https://policy.pinterest.com/ko/privacy-policy ja Amazonin https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496#GUID-1B2BDAD4-7ACF-4D7A-8608-CBA6EA897FD3__SECTION_467C686A137847768F44B619694D3F7C käyttöehtojen varassa. Amazon-kuvatunnistus ei mitä ilmeisimmin ole käytössä Suomessa.Samsungin mukaan yhtiöille ei pitäisi kuitenkaan siirtyä henkilötietoja kuvien myötä, sillä hakutoimintojen yhteydessä ei luoda tilejä palveluihin.Samaan aikaan Samsungin kumppanipalvelujen ehdoissa on kohtia, jotka sallivat yhtiöiden luovuttaa tietoja eteenpäin omille kumppaneilleen. On siis mahdollista, että ainakin kuvat saattavat kulkeutua pitkälle käyttäjän asiaa täysin ymmärtämättä.Samsungin kumppanien yksityisyydensuojalausekkeet eivät ota kantaa Bixbyn kautta lähetettyyn materiaaliin. Vaikka henkilötietoja ilmeisesti liikkuu hyvin harvoissa tapauksissa, valokuvien lopullisista osoitteista ei ole varmuutta. Yleensä älypuhelimet varustavat kuvat myös kuvanottopaikan gps-koordinaateilla.