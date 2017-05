Latasitko viime viikolla suositun Mac-ohjelman? Tarkista saitko vaarallisen haittaohjelman

Tietoturva

Jos latasit viime viikolla Handbrake-ohjelman Mac-koneellesi, koneellasi on 50/50 -todennäköisyydellä vaarallinen haittaohjelma, varoittavat ohjelman kehittäjät https://forum.handbrake.fr/viewtopic.php?f=33&t=36364 Handbrake on suosittu ilmaisohjelma, jolla voi muuntaa videotiedostoja yhdestä formaatista toiselle. Ohjelmaa on jaettu kahden palvelimen kautta, joista toiselle hakkerit ovat päässeet vaihtamaan Handbraken 1.0.7.-version tilalle haittaohjelman.Haittaohjelma on ollut ladattavissa 2.–6. toukokuuta, eli viime viikon tiistaista lauantaihin. Jaettu haittaohjelma on OSX.PROTON, joka antaa hyökkääjälle laajat oikeudet saastuneilla Mac-tietokoneilla.Haittaohjelma paljastuu Activity Monitor- eli Järjestelmän valvonta -työkalun avulla. Haittaohjelma on koneessa, jos järjestelmän valvonnan mukaan koneessa on käynnissä ”Activity_agent” -niminen prosessi.Toinen merkki haittaohjelmasta on, että Handbrake.dmg -tiedoston tarkistussummat ovat:SHA1: 0935a43ca90c6c419a49e4f8f1d75e68cd70b274SHA256: 013623e5e50449bbdf6943549d8224a122aa6c42bd3300a1bd2b743b01ae6793Ohjelman kehittäjät neuvovat verkkosivullaan https://forum.handbrake.fr/viewtopic.php?f=33&t=36364 tarkemmin, kuinka haittaohjelma poistetaan.