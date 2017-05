Bitcoin-pörssissä miljoonaryöstö – teki sen jälkeen karun tempun asiakkaille

Tietoturva

Eteläkorealainen bitcoin-pörssi Yapizon ilmoitti viime viikolla menettäneensä 3816,2028 bitcoinia tuntemattomalle hakkerille. Bitcoin on virtuaalivaluutoista suosituin, ja uutisen kirjoitushetken kurssin mukaan vahingon arvo on noin 4,8 miljoonaa euroa.Asiasta kirjoittaa muun muassa Bleeping Computer https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hacked-south-korean-bitcoin-exchange-loses-5-5-million/ . Kyseessä on periaatteessa nykyaikainen versio pankkiryöstöstä.Hyökkäys tapahtui lauantaiyönä 22. huhtikuuta paikallista aikaa. Rahat vietiin neljästä bitcoin-lompakosta, joita pörssit käyttävät tärkeiden ja välittömien maksutapahtumien kattamiseen.Lompakot kattoivat lähes 37 prosenttia Yapizonin kaikista bitcoineista. Vahingon korjaamiseksi Yapizon käyttää erittäin ristiriitaista taktiikkaa, johon toinen bitcoin-pörssi Bitfinex turvautui viime elokuussa menetettyään silloisen kurssin mukaan jopa 71 miljoonaa euroa http://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001917934.html vastaavassa hyökkäyksessä.Kuten Bitfinex, Yapizon tasaa vahingot kaikkien asiakkaidensa kesken, eli ottaa noin 37 prosenttia pois jokaisen asiakkaan lompakosta. Vastineeksi he saavat eräänlaisen merkinnän, joilla voinee tulevaisuudessa lunastaa menetetyt varat takaisin.