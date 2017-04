Venäläismiehelle USA:n kovin hakkerointituomio ikinä: 27 vuotta kassakonehuijauksesta

Tietoturva

Venäläinen Roman Valerjevitsh Seleznev http://www.is.fi/haku/?search-term=Roman%20Valerjevitsh%20Seleznev tuomittiin perjantaina 27 vuodeksi vankeuteen kauppojen kassakoneiden saastuttamisesta maksukorttien tietoja varastavalla haittaohjelmalla.Asiasta kirjoittaa muun muassa Welivesecurity https://www.welivesecurity.com/2017/04/22/us-court-hits-russian-pos-hacker-record-27-year-jail-sentence/ -verkkosivusto. Miehen todettiin vuosina 2009–2013 varastaneen korttitietoja ja myyneen niitä eteenpäin verkon alamaailmassa.32-vuotiaan Seleznevin uhreiksi mainitaan muun muassa useita yhdysvaltalaisia ravintoloita ja pieniä yrityksiä. Kaikkiaan rikokset koskettivat yli viittäsataa amerikkalaisyritystä ja 3700 finanssilaitosta. Rahalliset vahingot asettuvat 169 miljoonaan dollariin.Kyseessä on pisin vankeustuomio, joka Yhdysvalloissa on koskaan annettu hakkeroinnista, The New York Times https://www.nytimes.com/2017/04/21/technology/russian-hacker-sentenced.html?_r=1 kertoo. Liittovaltion syyttäjien mukaan Seleznev on aiheuttanut kenties enemmän tappioita ja vahingoittanut enemmän ihmisiä kuin kukaan muu oikeuden eteen joutunut henkilö.Venäläispoliitikko Valeri Seleznevin http://www.is.fi/haku/?search-term=Valeri%20Seleznevin poika Roman Seleznev oli tunnustanut tekonsa. Kaikesta huolimatta hän on vain yksi tekijä valtavassa vyyhdessä kassarikoksia, joista lukemattomat yritykset Yhdysvalloissa ja muualla ovat kärsineet.Vieläkin pidemmät vankeustuomiot ovat mahdollisia. Suomen luovuttama toinen venäläismies voi joutua Yhdysvalloissa jopa 30 vuodeksi vankilaan muun muassa haittaohjelmien levittämisestä.