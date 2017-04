NSA-vakoiluohjelma tartutti kymmeniä tuhansia tietokoneita – myös Suomessa

Tietoturva

Shadow Brokers -hakkeriryhmä julkaisi toissa viikolla lisää hyökkäystyökaluja, joiden uskotaan kuuluvan alunperin Yhdysvaltain NSA-turvallisuusvirastolle. Joukossa on vakoojaohjelma Doublepulsar.Nyt tietoturvayhtiö Below0Day on selvittänyt, miten vakoiluohjelman saastuttamia tietokoneita verkosta löytyy. 21. huhtikuuta suoritetussa skannauksessa niitä havaittiin 56 586 kappaletta https://below0day.com/2017/04/23/doublepulsar-global-implants/ Ylivoimaisesti eniten tartuntoja oli Yhdysvalloissa, yli 14 000 kappaletta. Perässä tulivat Taiwan, Kiina ja Venäjä. Suomi ei mahtunut niiden joukkoon, jotka erikseen mainittiin. Mutta osumia kuvaavalla kartalla on pisteitä myös Suomen päällä.Jos twiitti ei näy laitteellasi, voit katsoa sen tästä https://twitter.com/belowzeroday/status/856323821904830466 Firma käytti skannaukseen uutta työkalua, jonka toisen tietoturvayhtiön Counterceptin tutkimus-ja kehitysjohtaja Luke Jennings http://www.is.fi/haku/?search-term=Luke%20Jennings julkaisi kaikille Githubissa https://github.com/countercept/doublepulsar-c2-traffic-decryptor Työkalun avulla voi selvittää, onko omassa tietokoneessa NSA:n Doublepulsar-vakooja. Jennings huomauttaa, että työkalu on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa. Lisäksi sen käyttäminen vaatii ohjelmointitaitoa.Muiden samalla työkalulla tekemät skannaukset ovat antaneet huomattavan vaihtelevia tuloksia, uutispalvelu IDG http://www.computerworld.com/article/3191729/security/theres-now-a-tool-to-test-for-nsa-spyware.html kertoo. On epäselvää, johtuuko tämä tartuntojen nopeasta lisääntymisestä, erilaisista mittaustavoista vai esimerkiksi työkalun epätarkkuudesta.NSA-vakoiluohjelman tarttuminen tietokoneeseen ei enää tässä vaiheessa automaattisesti tarkoita, että asialla olisi ollut NSA. Ohjelman vuodettua internetiin kuka tahansa on voinut alkaa käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa.IDG:n mukaan ajan tasalla olevien Windows-tietokoneiden pitäisi olla suojassa Doublepulsarilta.