Huijarit vieneet pirullisella maksupääteveivauksella 28 000 ja 82 000 euron hyödyt – korjausta systeemiin ei tulossa

Kymmenien tuhansien eurojen arvoiset makupäätehuijaukset ovat saaneet maksupääteyhtiöt varoittamaan asiakkainaan olevia kauppoja. Tapauksia on useita, ja kahdessa hiljattain julki tulleessa tapauksessa saavutettiin 28 000 http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005172358.html ja 82 000 euron http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005175067.html rikollinen hyöty.– Olemme lähettäneet kauppiaille, joilla on sopimus korttimaksujen vastaanotosta Netsin kanssa, varoituksen huijauksesta maaliskuun lopulla ja uudestaan huhtikuun uutiskirjeessä, sanoo Netsin anonyymina pysyttelevä korttiturva-asiantuntija.– Suosittelemme kaikille kauppiaille tarkkaavaisuutta maksutilanteessa ja erityisesti pin-tunnuslukua syötettäessä. Kortinhaltijan pyyntöihin tunnusluvun ohittamisesta ei tule suostua, eikä maksupäätettä tule antaa asiakkaalle muuta kuin tunnusluvun syöttämistä varten, Nets jatkaa.Petostapauksissa maksupääte on luovutettu petollisille asiakkaille, jotta nämä näppäilisivät itse kortin numeron sirukortin tai magneettiraidan lukemisen sijaan. Ilman korttia maksaessaan nämä ovat manipuloineet laitetta saaden ostotapahtuman näyttämään onnistuneelta kuitin tulostumista myöten, vaikka korttia ei ole veloitettu.Nets painottaa, että ilman varmennusta tehdyt korttiveloitukset jäävät kauppiaan vastuulle. Maksuyhtiö ei kommentoi, kuinka suuri rikoshyöty petoksilla on saatu.Ilta-Sanomien tietojen mukaan joissakin petostapauksissa on käytetty Verifonen valmistamaa päätelaitetta. Maksupäätteitä valmistavan Verifone Suomen toimitusjohtajan Martin Gutekunstin http://www.is.fi/haku/?search-term=Martin%20Gutekunstin mukaan maksupäätteellä tehtävä petos ei ole pääteriippuvainen.– Huijauksessa käytetään hyväksi toimintoja, jotka on tarkoitettu ainoastaan kauppiaan käytettäväksi poikkeustilanteissa. Kauppiaan tulisi olla varuillaan, mikäli maksaja haluaa päätteen käsiinsä tai aiheuttaa maksutapahtuman aikana hämminkiä. Maksajalla ei pitäisi olla tarvetta näppäillä mitään tunnuslukua monimutkaisempaa, Gutekunst sanoo.Koska väärinkäytön mahdollisuus sisältyy järjestelmään sisällytettyyn varajärjestelmään, siihen ei ole pikaista korjausta odotettavissa. Huijauksen yhteydessä tulostuvaa kuittia tarkastelemalla käy kuitenkin ilmi, ettei kyse ole tavanomaisesta maksutapahtumasta.– Pystyisimme estämään varajärjestelmän käytön, jos katsoisimme sen tarpeelliseksi. Siitä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä esimerkiksi paikoissa, joissa on huonot tietoliikenneyhteydet. Näitä on muutama tapaus, ja meillä on yli kolme miljoonaa korttimaksutapahtumaa päivässä, Gutekunst sanoo.Halutessaan kauppias voi olla käyttämättä varajärjestelmää ja olla hyväksymättä kauppaa.– Poikkeuksellisen suuret tai toistuvat ostokset voivat viitata huijaukseen. Jos ostostapahtuma tuntuu liiankin hyvältä, kannattaa noudattaa varovaisuutta, Gutekunst neuvoo.Maksukorttia käyttäviin tavallisiin asiakkaisiin petoksen mahdollisuus ei vaikuta mitenkään. Kauppailta vaaditaan kuitenkin tarkkaavaisuutta.