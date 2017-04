Haaste: Suosittu kuulokevalmistaja salakuuntelee käyttäjiään

Tietoturva

Kuulokevalmistaja Bose on haastettu http://www.reuters.com/article/us-bose-lawsuit-idUSKBN17L2BT oikeuteen käyttäjien kuuntelutottumusten seuraamisesta ilman näiden lupaa.Haasteen mukaan App Storesta tai Google Playsta ladattava Bose Connect -sovellus pitää kirjaa käyttäjän kuuntelemasta musiikista, podcasteista ja muusta sisällöstä ja lähettää tästä tiedot valmistajalle, joka myy tietoa eteenpäin.Syytteen tiistaina chicagolaisessa oikeusistuimessa nostaneen Kyle Zakin http://www.is.fi/haku/?search-term=Kyle%20Zakin asianajajan Christopher Doren http://www.is.fi/haku/?search-term=Christopher%20Doren mukaan ajatus salakuuntelusta on inhottava, sillä kuulokkeet päähän pistäessään ihmiset kuvittelevat vetäytyvänsä yksityisyyteen.Zakin mukaan hän seurasi kuulokevalmistajan neuvoa rekisteröityä 350 dollarin arvoisten QuietComfort 35 -kuulokkeiden käyttäjäksi. Hän asensi sovelluksen ja syötti siihen sähköpostiosoitteensa ja kuulokkeiden sarjanumeron. Tämän jälkeen hän sanoo huomanneensa tietojen siirtyvän monenlaisia asiakastietoja keräävälle ja jakelevalle Segment.iolle.Asianajajan mukaan käyttäjillä ei ole mahdollisuutta tutustua sovelluksen käyttöehtoihin ennen sen lataamista, eikä niissä ole mainintaa tiedonkeruusta.Syytteen mukaan ihmisten kuuntelutottumusten seuraaminen kertoo näistä paljon tietoja. Esimerkiksi muslimirukousten kuunteleminen kertoo käyttäjän olevan mitä todennäköisimmin islaminuskoinen, kanteessa sanotaan.Kantelija vaatii Boselta useamman miljoonan korvauksia ja vaatii tiedonkeruun keskeyttämistä.Bose ei kommentoinut asiaa uutistoimisto Reutersille.Oikeusjuttu Bosea vastaan on yksi tapaus lisää monissa yksityisyyden loukkaussyytöksissä, joissa yhtiöiden sanotaan keräävän tietoja käyttäjistään ja myyvän niitä eteenpäin.