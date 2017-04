Snapchat joutui raivon kohteeksi: Miljoonien tiedot vaarassa, ”köyhät” uhkaavat kostolla

Tietoturva

Yhdysvaltalainen pikaviestipalvelu Snapchat muuttui hetkessä sylkykupiksi varsinkin monien intialaisten käyttäjien keskuudessa. Eräs intialainen hakkeriryhmä meni niinkin pitkälle, että väittää vuotaneensa 1,7 miljoonaa viime vuonna onkimaansa käyttäjätietoa internetin pimeille kujille.Asiasta kirjoittaa muun muassa BGR India http://www.bgr.in/news/indian-hacker-group-leaks-data-of-1-7-million-snapchat-users-after-ceos-poor-country-comments-report/ . Kaiken syynä on Snapchatin toimitusjohtajan Evan Spiegelin http://www.is.fi/haku/?search-term=Evan%20Spiegelin oletettu kommentti vuodelta 2015. Hänen väitetään sanoneen firman sisäisessä tapaamisessa, että Snapchat on tarkoitettu vain "rikkaille", eikä hänellä ollut aikomusta laajentaa bisnestä "köyhiin maihin, kuten Intiaan ja Espanjaan".Vahvistamaton kommentti on peräisin Snapchatin entisen työntekijän oikeuskanteesta. Anthony Pompliano http://www.is.fi/haku/?search-term=Anthony%20Pompliano ehti työskennellä viestipalvelun kasvujohtajana kolme viikkoa. Hän sanoo Snapchatin liioitelleen käyttäjätilastojaan ennen pörssilistautumista ja saaneensa potkut tuotuaan asian esille.Snapchat kiistää jyrkästi väitteet Spiegelin kommenteista.– Tämä on naurettavaa. Tietenkin Snapchat on kaikille! Se on ladattavissa ilmaiseksi halki maapallon, yhtiö huomautti monelle medialle torjuen myös väitökset käyttäjätilastojen vääristämisestä.Hakkerit vaativat Spiegeliltä silti anteeksipyyntöä. Jos sellaista ei tule, he uhkaavat Snapchatia "intensiivisellä iskulla". Snapchat ei ole vielä vahvistanut tietomurtoa tai tietojen vuotamista nettiin.Muualla sovellusta vaaditaan boikottiin ja ihmisiä kehotetaan poistamaan se. Snapchatin arvostus Applen Intian App Storessa on romahtanut yhteen tähteen. Google Playssa sovellus on saanut osakseen jo 1,5 miljoonaa yhden tähden arvostelua globaalisti. On epäselvää, kuinka moni niistä on annettu kohun alettua. Sovelluksen keskiarvosana on neljä tähteä.Kyseessä on niin sanottu some-raivo, joka leimahtaa usein ilman kunnollisia faktoja ja paisuu hetkessä kärpäsestä härkäseksi. Tilannetta ei tosin auta Spiegelin aiempi käytös, jota hän on julkisesti katunut http://www.is.fi/digitoday/art-2000001838662.html . Vuonna 2014 häntä leimasivat sähköpostit, joissa hän ylisti humalahakuista juomista ja naisten suostuttelua seksuaalisiin tekoihin.