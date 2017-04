Puhelimesi pin-koodi voi paljastua yllättävällä tavalla

Tietoturva

Älypuhelinten asentoa ja kiihtyvyyttä mittaavat anturit voivat myös paljastaa puhelimesi pin-koodin ja muita tietoja, Newcastlen yliopiston tutkijat selvittivät muun muassa Engadgetin https://www.engadget.com/2017/04/12/phone-motion-sensor-pin-vulnerability/ mukaan.Kikka on ensin saada käyttäjä klikkaamaan haitallista verkkolinkkiä tai asentamaan haitallinen sovellus. Sen jälkeen verkkosivu tai sovellus voi kuunnella antureita arkaluonteisen tiedon varastamiseksi. Tutkijat onnistuivat http://www.ncl.ac.uk/press/news/2017/04/sensors/ tällä tavalla arvaamaan pin-koodin oikein ensimmäisellä arvauksella 70 prosentin tarkkuudella. Täysi 100 prosentin tarkkuus saavutettiin viidellä arvauksella.Uhka on pin-koodeja laajempi. Jos haitallinen verkkosivu on puhelimen selaimessa auki, se voi vakoilla vaikkapa käyttäjän näppäilemiä pankkitunnuksia selaimen toisessa välilehdessä.Hyökkäys on mahdollinen, koska sovellukset ja verkkosivut eivät tarvitse lupaa monien anturien tarkkailuun. Apple korjasi ongelman iOS-käyttöjärjestelmästä viime vuonna ja samoin teki Mozilla Firefox-selaimessaan.Androidia kehittävä Google ei ole vielä vaaraa poistanut. Korjaus on työn alla.