Huijausviesti WhatsAppin nimissä leviää – älä vain klikkaa!

Tietoturva

Sähköpostilaatikoihin on saapunut viestejä otsikolla Missed voicemail, eli kuuntelematta jäänyt ääniviesti. Viestit tulevat WhatsApp-pikaviestipalvelun nimissä, mutta levittävät haittaohjelmaa. Vaarasta kertoo https://blog.eset.ie/2017/04/10/its-not-a-whatsapp-voice-message-its-a-trojan-virus/ tietoturvayhtiö Eset Ireland, jonka mukaan viestiä on levitetty irlantilaisille sähköpostinkäyttäjille. Ei ole kuitenkaan lainkaan poissuljettua, etteikö samaa viestiä olisi levitetty tai lähetetä myöhemmin muuallekin.Samankaltaista kampanjaa yritettiin toteuttaa myös viime vuonna http://www.is.fi/digitoday/art-2000001062857.html Viesteissä on tekstinä "New voicemessage", eli uusi ääniviesti, ja sen alla on Play-painike viestin toistamiseksi.Todellisuudessa nappi saastuttaa tietokoneen troijalaisella Kryptik-haittaohjelmalla, joka on entuudestaan tunnettu. Tässä tapauksessa hyökkäys näyttää olevan peräisin Yhdysvalloista.Haittaohjelma voi aiheuttaa monenlaista vahinkoa. Tyypillisesti tällaiset troijalaiset altistavat käyttäjän kiristykselle, jossa tiedostot otetaan panttivangeiksi satojen eurojen lunnaita vastaan.Uhkalta on helppo suojautua: Älä koskaan klikkaa verkossa mitään, mistä et ole varma. WhatsAppin tapauksessa voit yksinkertaisesti kirjautua palveluun puhelimella ja tarkistaa viestit mobiililaitteella tai Whatsappin web-version kautta.