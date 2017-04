Todella sadistinen kiristysohjelma tehtiin vitsiksi – mutta sitten se alkoi levitä

Tietoturva

Internetissä on levinnyt uudenlainen kiristysohjelma nimeltä Rensenware, muun muassa Kotaku http://kotaku.com/anime-malware-locks-your-files-unless-you-play-a-game-1794120750 uutisoi. Se esittää uhrin tietokoneessa animetytön kuvan ja salaa muun muassa käyttäjän musiikin, valokuvat ja erinäisiä muita tiedostoja.Rensenware ei vaadi rahaa. Sen sijaan se vaatii pelaamaan Touhou Seirensen (Undefined Fantastic Object) -nimistä videopeliä tiedostojen palauttamiseksi.Tämä onkin helpommin sanottu kuin pelattu, sillä peliä on ensinkin vaikea enää nykyään löytää, ja lisäksi siinä pitää saavuttaa 200 miljoonaa pistettä miltei mahdottomalla lunatic-vaikeustasolla, jotta kiristysohjelma myöntää salausavaimen tiedostojen palauttamiseksi.Kiristäjässä on kuitenkin myös yksi toinen muista poikkeava piirre: Se oli tarkoitettu vitsiksi ja sen korealainen kehittäjä yllättyi siitä, että se alkoi levitä ja aiheuttaa vahinkoa. Hän kertoo joutuneensa itsekin oman kiristäjänsä uhriksi.– Olin kyllästynyt, kehittäjä selittää motiiviaan Kotakulle.– Tajusin, että siitä oli tullut valtava erehdys ja olin hämmentynyt, hän jatkaa myöntäen, ettei itsekään pystyisi vaadittuun pelisuoritukseen.Onneksi kehittäjä on hyväntahtoinen. Hän julkaisi kiristysohjelmansa perään toisen ohjelman, joka purkaa salauksen pelaamatta. Hän myös pyysi anteeksi. Nähtäväksi jää, ovatko poliisit kaikesta huolimatta kohta kolkuttamassa hänen ovellaan.