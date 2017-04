Avasitko Nordean nimissä tulleen sähköpostin – nyt on tarvetta virustutkalle

Tietoturva

Nordean nimissä on lähetetty sähköposteja, joilla on pyritty levittämään tietokoneisiin haittaohjelmaa, varoittaa Viestintävirasto https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2017/04/ttn201704061558.html . Sähköpostin otsikko on ”Ilmoitus siirto Nordea”.Sähköpostissa on .jar-päätteinen liitetiedosto, jossa on Java-ohjelmakoodilla kirjoitettu ohjelma, jolla hyökkääjä voi saada uhrin koneen hallintaansa. Viestissä vastaanottajaa houkutellaan avaamaan liitetiedosto saatesanoilla ”Attached Tiedoksesi”. Viestissä on allekirjoitus, jossa on suomalaisen henkilön nimi sekä yhteystiedot.Viestintäviraston mukaan viesti kannattaa poistaa sitä avaamatta. Jos vastaanottaja on avannut liitetiedoston, kannattaa kone tarkistaa virustorjuntaohjelmistolla ja poistaa mahdollisesti saastuneet tiedostot. Nordea varoittaa https://www.nordea.com/fi/media/uutiset-ja-lehdistotiedotteet/News-fi/2016/2016-12-08-huijausviesteja-taas-liikkeella.html verkkosivuillaan muun muassa sähköposteilla, tekstiviesteillä, puhelinsoitoilla sekä haittaohjelmien avulla tehtävistä huijausyrityksistä. Haittaohjelmaa epäiltäessä pankki neuvoo asiakkaita lopettamaan verkkopankkiasioinnin, jos he havaitsevat siinä normaalista poikkeavia piirteitä. Pankin mukaan haittaohjelman saastuttamaa tietokonetta ei saa käyttää verkkopankkiasiointiin ennen kuin se on puhdistettu.