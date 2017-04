Nettiin kytkeytyvässä hieromasauvassa on kamera ja suojaamaton hallintaliittymä – mikä voisi mennä pieleen?

Tietoturva

Pen Test Partnersin tutkimustuloksista kirjoittaa muun muassa Bleeping Computer https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/this-iot-dildo-has-an-embedded-wifi-streaming-camera-and-laughable-security/ . Yhdysvaltalaisen Svakomin valmistama tekopenis paljastui tyypilliseksi esineiden internetin laitteeksi – toisin sanoen se on täynnä tietoturvaongelmia.Hyökkääjä voi esimerkiksi katsoa suoria videolähetyksiä ilman lupaa ja jopa korvata dildon ohjelmiston omallaan ja kaapata laitteen etäältä haltuunsa.Valmistajan mukaan laitteessa on kamera, jotta käyttäjä ”voi havaita pienet muutokset sisällään ja tallentaa seksuaaliset löytöretkensä partnerilleen kuvina tai videoina”.Yksittäisistä ongelmista mainittakoon esimerkiksi se, että laitteen wifi-yhteyspisteen salasana on niinkin kekseliäs kuin 88888888. Tämä mahdollistaa salakatselun mobiilisovelluksen kautta. Dildolla on myös verkossa hallintapaneeli, joka ei edes edellytä salasanaa.Yllä mainitut ongelmat koskevat paikallista hyökkääjää, mutta muut viat mahdollistavat laitteen kaappaamisen kauempaakin. Niinpä joku voi helposti kerätä kokoelman videoita, jotka on kuvattu tekopeniksellä ja sitten myydä kokoelmansa aikuisviihdepalveluille.Videoita voisi myös käyttää kiristämiseen ja dildon käyttäjien häpäisemiseen.Mikä oudointa, hieromasauvan koodi näyttää olevan osin lainattu minikopterista. Osaa koodista ei käytetä ollenkaan, mutta hyökkääjä voi hyödyntää palasia aiheuttaakseen lisää vahinkoa.Kaikesta huolimatta valmistaja Svakom ei ole kommentoinut asiaa tai puuttunut ongelmiin yli kolmen kuukauden varoitusajasta huolimatta.Kyseessä ei ole ensimmäinen tai tuskin viimeinenkään kerta, kun seksilelut ovat osoittautuneet liikaa paljastaviksi. Hiljattain toinen tekopenisvalmistaja We-Vibe suostui miljoonakorvauksiin http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005125900.html , kun sen laitteiden osoitettiin vakoilleen käyttäjiensä tietoja.Korjauksia odotellessa käyttäjät voivat osin suojautua muuttamalla laitteen wifi-verkon salasanan vahvaksi.