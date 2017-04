Suomeen kohdistunut kybervakoilu todennäköisesti Kiinasta – viranomainen on niukkasananinen

Tietoturva

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että se on ollut tietoinen Suomeen kohdistuvasta vakoilusta useiden vuosien ajalta. Kampanjan takana uskotaan olevan valtiollinen toimija, josta käytetään nimitystä APT10.APT on lyhenne sanoista Advanced persistent threat (kehittynyt jatkuva uhka). Se tarkoittaa pitkäjänteistä tarkasti maalinnettuun kohteeseen suunnattua murtautumiskampanjaa.APT10:n vakoilukampanjan uusin vaihe on Cloud Hopperiksi kutsuttu operaatio, jossa hyökkääjät iskevät it-palveluntarjoajien järjestelmiin ja pääsevät tätä kautta käsiksi näiden asiakkaana olevien yritysten ja organisaatioiden tietoihin.Ruotsin valmiusviranomainen MSB julkisti tänä aamuna tiedotteen, jossa se kertoi laajasta maahan kohdistuneesta kybervakoilusta.Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Markus Lintula http://www.is.fi/haku/?search-term=Markus%20Lintula kertoo, että Viestintävirasto on kertonut uhasta suomalaisorganisaatioille omia ei-julkisia kanaviaan käyttäen. Samalla yrityksille on jaettu vakoiluohjelman tunnistetietoja, joita hyödyntämällä organisaatiot ovat voineet etsiä vakoilijaa omista järjestelmistään.Lintulan mukaan APT10-vakoilu on kohdistettu Suomessa valtionhallintoon ja korkean teknologian yrityksiin.– Useiden ulkomaisten tietoturva-alan yritysten raporttien mukaan vaikuttaa siltä, että APT10 on Kiinan harjoittama valtiollinen vakoiluoperaatio, Lintula toteaa.Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että kybermaailmassa tekijästä on vaikea saada täyttä varmuutta.Ruotsin MSB:n mukaan Cloud Hopper -vakoilukampanjalla on onnistuttu varastamaan maassa suuria tietomääriä. Lintula ei kommentoi, miten mittavia tietovarkauksia vakoilukampanja on Suomessa suorittanut, miten siitä saatiin Suomeen tieto tai monenko palveluntarjoajan järjestelmään se on pureutunut.