USA:n nettihistoriadraamassa yllätyskäänne – operaattorit hylkäämässä Trumpin lain

Tietoturva

Suuret amerikkalaiset internet-operaattorit lupaavat olla myymättä asiakkaidensa selaushistoriaa eteenpäin, vaikka enää presidentti Donald Trumpin http://www.is.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin allekirjoitusta vailla oleva laki sallii juuri sen.Viime viikolla kongressin läpäissyt laki sallii nettioperaattorien myydä http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005146797.html nettihistorian lisäksi esimerkiksi käyttäjän tarkat sijaintitiedot, taloudelliset tiedot ja terveystiedot ulkopuolisille tahoille kuten mainostajille.Uutistoimisto Reutersin http://www.reuters.com/article/us-usa-fcc-data-idUSKBN1722D6 mukaan suuret nettioperaattorit Comcast, Verizon ja AT&T vakuuttavat kaikki, ettei niillä ole mitään aikomusta myydä internet-käyttäjiensä henkilökohtaista selaushistoriaa.– Emme myy laajakaista-asiakkaidemme henkilökohtaista selaushistoriaa. Emme tehneet niin ennen [kuin sääntöjä tiukennettiin Obaman http://www.is.fi/haku/?search-term=Obaman kaudella], eikä meillä ole aikomuksia tehdä niin, Comcastin tietosuojajohtaja Gerard Lewis http://www.is.fi/haku/?search-term=Gerard%20Lewis toteaa.Verizon ja AT&T ovat samoilla linjoilla. Ainakin Comcastin ja AT&T:n tapauksessa vakuutukset ovat myös mukana tai ovat tulossa mukaan asiakkaille esitettäviin tietosuojalausekkeisiin.Lupaukset ovat merkittäviä, koska verkkoyhteys on nyky-yhteiskunnassa usein käytännössä pakko olla. Eri verkkosivustot ovat voineet myydä tietoja eteenpäin jo aikaisemmin, mutta niille meneminen ei ole samalla tavalla välttämätöntä kuin nettiyhteyden hankkiminen.Vakuutteluja tosin varjostaa Facebookin ja Whatsappin kuuluisa tietosuojaskandaali, jossa Whatsapp luovutti sittenkin – vastoin lupauksia – käyttäjätietojaan Facebookille mainontaa varten http://www.is.fi/digitoday/art-2000001247967.html . Toki on myös mahdollista, että operaattorien mieli muuttuu myöhemmin.Niin tai näin, Donald Trump on virittämässä jo seuraavaa pommia amerikkalaisille nettikäyttäjille. Valkoisen talon aikeena on hävittää internetin puolueettomuus http://www.is.fi/digitoday/art-2000005154144.html , eli tae siitä, että kaikkea nettiliikennettä kohdellaan tasapuolisesti.